Pyrénées-Orientales - LFI à Céret : réfléchir à des stratégies d'élargissement pour appliquer son programme

La troisième étape du cycle de réunions publiques portant sur le thème « Les blocs électoraux : stratégies d’élargissements et perspectives majoritaires », lancé par La France Insoumise il y a un mois, s’est déroulée ce mardi 4 mars à Céret, au cœur du Vallespir. Francis Daspe y était accueilli par Catherine David et Jérôme Pous, les animateurs des groupes d’actions locaux de La France Insoumise. On notait dans l’assistance la présence de militants de provenances diverses (syndicalistes, associatifs), ainsi que des représentants de plusieurs partis politiques, Les Ecologistes, le NPA et le POI.

Francis Daspe insistait sur la nécessité de trouver des stratégies d’élargissement afin de se mettre en situation de gouverner et d’appliquer le programme. « Le programme que nous portons rencontre un écho certain au sein de la population. Il suscite un réel enthousiasme », expliquait-il. Il y voyait la condition nécessaire pour mobiliser plus largement et créer une dynamique. L’enjeu, c’est de faire coïncider les aspirations populaires et le vote, en prenant l’exemple entre autres de l’augmentation des salaires, du blocage des prix des produits de première nécessité, de l’abrogation de la réforme des la retraite. « La majorité sociologique doit correspondre à la majorité politique, en faisant en sorte que les électeurs votent pour satisfaire leurs légitimes préoccupations qui recoupent l’intérêt général ».

Une autre piste également explorée pour se rapprocher de la perspective majoritaire a concerné la mobilisation du 4° bloc électoral, celui des abstentionnistes, dont certains le sont par la force des choses, étant donné qu’ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. D’où les campagnes d’actions régulièrement menées par La France Insoumise d’inscription sur les listes électorales, palliant pour l’occasion l’insuffisance et l’incurie des pouvoirs publics. « Il y a urgence à s’adresser à ces personnes, qu’elles se trouvent dans les quartiers populaires urbains ou dans les territoires ruraux. Sans quoi, il sera difficile de sortir par le haut de la situation de blocage occasionnée par le partage du corps électoral en trois blocs de taille à peu près équivalentes », précisait Francis Daspe.

Sortir par le haut, cela signifie appliquer le programme. Sans renoncements ou compromissions…