Pérols - Salon Cycl'eau Montpellier Occitanie : les réponses régionales aux défis de l'Eau

Mercredi 19 mars et jeudi 20 mars Parc des Expositions - Hall B2, Route de la Foire, 34470, Pérols

Avec le soutien de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, BRL et soutenu par le Pôle Aqua-Valley, le Salon CYCL'EAU tiendra sa première édition au Parc des Expositions de Montpellier, les 19 et 20 mars 2025. L’événement réunira près de 100 exposants et servira de plateforme d'échanges aux acteurs publics et privés engagés dans la transition écologique du secteur de l’eau.

Programme du mercredi 19 mars

De 9h30 à 11h : La gestion de l’eau en contexte méditerranéen : faire face aux risques et préparer l’avenir !

De 11h30 à 13h : Plénière Institutionnelle.

De 14h à 15h30 : Réutilisation des eaux non conventionnelles : les clés du succès.

De 16h à 17h30 : Eaux usées et eaux pluviales : stratégies de collecte et préservation des milieux.

De 17h30 à 18h30 : Remise des prix labels "commune économe en eau".

Programme du jeudi 20 mars

De 9h30 à 11h : Pour une gestion durable de l'eau : usages responsables et partage de la ressource.

De 11h30 à 13h : Quand l'eau de pluie devient un atout !

De 14h à 15h30 : L'eau, élément vital d’exception et thérapeutique.

https://www.cycleau.fr/edition/cycleau-montpellier-occitanie-2025

Démonstrations

Le camion Life ReWA : Un véhicule mobile, géré par la Régie des Eaux de Montpellier, utilise des technologies de traitement avancé (Reut), pour des usages diversifiés des eaux usées (nettoyage urbain, irrigation, lutte contre les incendies).

Sur le parvis du Parc des Expositions. Jeudi 20 mars 13h00 - La Place Jacques Cœur : visite sous l’œil averti d’un expert, de cet exemple de désimperméabilisation et de réintroduction de la végétation, visant une gestion intelligente des eaux pluviales.

Un contexte d’innovations régionales

Selon les données de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, environ 20% de la population méditerranéenne est exposée à des conditions de stress hydrique élevé, signifiant que la demande en eau dépasse largement les ressources disponibles. Si Montpellier fait partie de ces nombreuses municipalités du Sud qui sont durement touchées par la sécheresse, elle s'illustre déjà comme étant l'une des capitales de l'eau les plus entreprenantes et innovantes de France sur la gestion durable de l’eau, en abritant notamment le Centre international UNESCO ICIREWARD et le siège du Pôle de compétitivité Aqua-Valley. Sur le terrain, les acteurs privés et publics s’activent pour identifier et implanter de nouvelles solutions et process. C’est une revue de projets et d’initiatives régionales que permet le salon Cycl’Eau, les 19 et 20 mars 2025

Des solutions concrètes pour un enjeu critique

Le Salon CYCL'EAU présente dans les conférences, le salon d’expositions et les démonstrations outdoor aux portes du parc des expositions, des innovations technologiques et des retours d'expérience pour faire face aux problématiques liées à la gestion de l'eau. « En mai 2023, CYCL’EAU avait organisé une Journée de conférences sur les enjeux de l’eau régionaux en Occitanie. L’événement revient sur Montpellier, sous la forme d’un salon de deux jours. Il s’appuie sur un ensemble d’acteurs et experts régionaux, publics et privés, spécialistes de l’eau », explique Jean-Claude Lasserre, l’organisateur de Cycl’Eau. « En plus de partager l’état des connaissances scientifiques, sont présentées une série de solutions concrètes et retours d’expériences. Les échanges et comptes-rendus permettront de contribuer aux politiques publiques de la Région et de ses partenaires, et à la prise en compte éclairée du changement climatique. » Dans un contexte où 20% de la population méditerranéenne est affectée par le stress hydrique, ce salon vise à apporter des solutions pour mieux gérer la ressource en eau et anticiper les effets du changement climatique.

Deux jours de conférences et tables rondes

Deux jours de conférences sont organisés autour de questions stratégiques : la réutilisation des eaux usées, l’adaptation des réseaux d’assainissement aux nouveaux besoins, la gestion des eaux pluviales, la gestion des risques, le partage de l’eau, l’eau et la santé. Les échanges entre experts et acteurs locaux permettront de renforcer les politiques publiques et de favoriser l'émergence de solutions concrètes.

100 exposants privés et publics, avec le Village Innovation et le Pavillon Occitanie au Service de l’Eau

CYCL'EAU Montpellier accueille 100 exposants, et des start-up, TPE et PME occitanes. Un Village Innovation où les entreprises locales et internationales présenteront des technologies de pointe pour la gestion durable de l’eau. Le Pavillon Occitanie mettra en lumière les entreprises régionales qui œuvrent pour optimiser la gestion quantitative et qualitative de cette ressource précieuse. Un Village Recherche et Formation supérieure, piloté par la Région Occitanie et ses partenaires, présentera les acteurs du territoire et, au travers d’ateliers. Les thésards viendront soutenir leurs projets.