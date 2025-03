Hautes-Pyrénées -  Avec le Pass du Marsien, Peyragudes et Cauterets proposent une expérience ski enrichie

Avec le Pass du Marsien, Peyragudes et Cauterets proposent une expérience ski enrichie

Proposer une alternative aux traditionnelles vacances au ski pour attirer au mois de mars un nouveau public et fidéliser les habitués, telle est l’ambition des domaines skiables de Cauterets et Peyragudes qui s’associent pour la première fois. En créant le Pass du Marsien, le seul forfait qui offre plus que du ski, ils proposent un forfait de ski de 2 jours ou plus, avec des expériences à vivre incluses.

Au-delà du ski

En mars, les journées s’allongent offrant de nouveaux horizons aux vacanciers en quête de bien-être et d’activité de pleine nature. Sans renier l’expérience ski, le Pass du Marsien permet de découvrir les stations avec des expériences uniques.

Le principe est simple. Pour chaque forfait 2 jours acheté (ou plus) en billetterie ou sur internet, le skieur se voit remettre une enveloppe contenant des gratuités et des réductions immédiates dans la station. C’est le forfait aux supers pouvoirs !

En alliant ski et activités, Cauterets et Peyragudes souhaitent capter un public plus large en recherche de nouvelles aventures et prolonger ainsi la saison en permettant de profiter pleinement de la montagne. Le séjour au ski prend alors une autre dimension pour devenir un séjour enrichi où le vacancier vit une aventure grâce à des activités immersives, accessibles et variées.

Un séjour enrichi à Cauterets

Associé au forfait 2 ou 3 jours, Cauterets propose de déguster une boisson chaude au Bar du Lys, de se dégourdir les jambes à la patinoire et de revenir en été pour profiter d’un pass gratuit d’une valeur de 17€ pour accéder au Cirque du Lys. A ces avantages se rajoutent une réduction pour se ressourcer en fin de journée aux Bains du Rocher (19€ au lieu de 22€) et des tarifs réduits de 30% pour la location de matériel dans les magasins Intersport et Sport 2000 et de 5% sur les cours de ski de l’Ecole de Ski Français et l’Ecole de Ski Internationale.

Un séjour enrichi à Peyragudes

Peyragudes propose de son côté un séjour qui multiplie les activités gratuites avec un forfait qui permet de faire du ski ou du VTT selon son envie du moment, mais propose aussi une séance émotions lors d’une belle descente en tyrolienne ou en SNOOC pour une session encadrée par un moniteur, une entrée au Bassin Olympien de Balnéa pour ceux qui n’ont pas encore fait assez de sport, une mini randonnée accompagnée en forêt, en journée une boisson offerte sur le rooftop de l’Altibar 007 à 2 200m ou au Skybar à Loudenvielle. Pour les familles, pour tout achat d’un cours de ski collectif enfant acheté à l’ESF, un cours est offert pour le jour suivant.

A noter également les réductions exclusives de 30% sur la location de matériel chez les loueurs aux Agudes, Peyresourde et Loudenvielle et une remise de 5€ sur l’entrée à Balnéa. Enfin, un tirage au sort permettra de gagner un séjour d’une semaine pour 2 personnes l’été prochain à Peyragudes.

Des logements à petit prix en mars

Membres du réseau N’PY, Cauterets et Peyragudes proposent en mars deux formules pour profiter de son séjour au ski. Du 17 au 28 mars, les Week Days assurent un court séjour en semaine avec 2 nuits d’hébergement à partir de 70€ et la Semaine blanche du 15 au 22 mars offre un hébergement pour 7 nuits à partir de 95€ par personne.

A retrouver sur www.n-py.com

A noter que Peyragudes fermera le 30 mars et Cauterets le 21 avril.

www.cauterets.com

www.peyragudes.com

