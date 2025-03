FRANCE - + 35 % : LES VENTES DE MISS ANAÏS S'ENVOLENT

Année record pour les vins de la gamme Miss Anaïs.

Désormais composée d’un vin rosé, d’un blanc sec, d’un blanc doux et d’un rouge fruité, la marque-phare de la maison Chantovent a accéléré son développement en 2024 avec une hausse de ses ventes de 35 % en volume dans les supermarchés et hypermarchés français. Une croissance qui valide le succès d’une stratégie de marque fondée sur des vins frais et désaltérants en confortant l’objectif de 3 millions d’équivalents cols vendus par an d’ici trois ans.

Lancée en 2019 avec un vin rosé issu de grenache gris, emblématique des rosés friands, la gamme Miss Anaïs est devenue en l’espace de quelques années seulement une marque de référence en grande distribution où elle séduit des consommations recherchant des vins frais, ronds et légers. Marque décomplexée et affinitaire, elle est incarnée par le personnage éponyme de Miss Anaïs, une jeune vigneronne du Languedoc dont on découvre l’univers sur les différents packagings et dont on peut suivre les aventures et les engagements sur Instagram : https://www.instagram.com/miss_anais_wines/

La recette du succès passe également par la diversité de ses différents packagings puisque le rosé Miss Anaïs, qui est la référence iconique de la marque, est proposé à la fois en bouteille 75 cl, en magnum, en jéroboam et en Bag-in-Box (BIB) afin de tirer parti de son statut de vin de partage qu’on aime à présenter dans les grands moments de convivialité, au printemps et en été notamment. Une stratégie gagnante puisque les quatre formats sont en croissance. À noter que le packaging du Bag-in-Box (BIB) évoluera en 2025 avec un nouveau visuel qui sera dévoilé

au lancement de la saison printemps-été.

Autre facteur de succès, la complémentarité mais aussi la cohérence d’une marque qui s’est enrichie d’année en année avec l’arrivée d’abord d’un blanc sec et d’un blanc doux puis, l’an passé, d’un rouge frais et fruité intitulé « Mister Alex ». Ce vin rouge gourmand, est un grenache

léger qui pourra aussi bien être servi à l’apéritif, qu’avec des grillades ou au moment du fromage. Il exprime tout le potentiel de la marque Miss Anais qui se positionne sur des vins frais et désaltérants. Ce positionnement, en phase avec les tendances du marché, ne serait rien sans

l’exigence portée à la sélection des vins issus des caves du groupe Jean d’Alibert.