Toulouse - L'espace muséographique de l'ICT accueille l'exposition de Sylvie Peyneau du 7 mars au 11 avril

L'Institut Catholique de Toulouse propose le 7 mars prochain une nouvelle exposition au sein de l'espace muséographique Georges Baccrabère avec Terra Botanica par Sylvie Peyneau. L’exposition, proposée en collaboration avec la galerie OΔK, sera simultanément déployée dans l'institut et la galerie.

Une immersion figurative et abstraite de la nature

Sylvie Peyneau est une artiste peintre dont l'œuvre est profondément influencée par son enfance passée dans un village entre Bordeaux et la mer. Sa peinture capture l'essence de la nature qui l'entoure, oscillant entre figuration et abstraction pour révéler la vitalité et la poésie de son environnement.

La thématique des jardins occupe une place centrale dans son travail, servant de métaphore et de terrain d'exploration pour ses observations et sensations. Sa peinture, tantôt intime, tantôt monumentale, est une expression libre et intuitive, nourrie par ses voyages, notamment en Afrique, qui enrichissent son vocabulaire visuel de textures, d'architectures et de paysages

L'espace muséographique Georges Baccrabère, situé sur le campus de l'Institut Catholique de Toulouse, est un site de mémoire qui présente des vestiges de l'antiquité toulousaine, notamment un rempart gallo-romain classé monument historique. Il porte également la mémoire du couvent des Clarisses (XIVe-XVIIIe siècles) et de la fonderie de canons datant de la Révolution. Inauguré en 2010, cet espace accueille des expositions d'œuvres contemporaines et joue un rôle actif dans la vie culturelle de Toulouse en tant que site patrimonial et lieu d'action artistique.

La Galerie OΔK (One Of A Kind) est une galerie d'art et de design située à Toulouse. Antoine Vignault a développé ce lieu, hors des voies traditionnelles et des systèmes établis. OΔK Oneofakind est un concept créatif de Galerie d’Art associé à un Studio de création sur-mesure pour promouvoir un univers d’œuvres contemporaines uniques mêlant sculptures, mobilier, photographie, peinture et objets rares.

Informations pratiques

Espace muséographique Georges Baccrabère

Institut Catholique de Toulouse - 31, rue de la Fonderie 31068 Toulouse

OΔK (One Of A Kind)

2 Pl. Montoulieu, 31000 Toulouse

Plus d’informations sur le site de l’ICT : www.ict-toulouse.fr

Site de la galerie OΔK : www.oneofakind.fr