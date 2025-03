FRANCE - Chavin annonce de bons résultats pour ce début d'année

Le chiffre d’affaires de sa boutique en ligne a ainsi progressé de 50 % par rapport au mois de janvier 2024 tandis que les ventes dans le réseau CHR français ont cru, dans le même temps, de 88 %.

Ces résultats (qui confirment par ailleurs que le premier mois de l’année est bien le mois fort pour les vins désalcoolisés grâce à l’impact du Dry January) montrent que les ventes sont de plus en plus soutenues au fil des ans, suivant en cela l’augmentation du nombre de consommateurs, réguliers ou non.

Ils appuient donc les leçons issues de l’Observatoire Chavin-CSA dont la première étude, présentée en décembre, a mis en évidence que les consommateurs de vins désalcoolisés forment une catégorie ascendante, dont la moitié est constituée de consommateurs récents qui n’ont découvert les vins désalcoolisés qu’au cours des deux dernières années.



Comme la même étude a révélé que 12 % des Français n’ayant jamais participé au Dry January envisageaient de le faire cette année (contre 19 % qui avaient déjà participé), on peut s’attendre à ce que le nombre de consommateurs de vins désalcoolisés continue à progresser.



En effet, « le Dry January est moins une parenthèse qu’une porte d’entrée pour s’initier à une consommation différente en s’ouvrant à des alternatives, explique Mathilde Boulachin, la fondatrice de Chavin. Notre étude a d’ailleurs montré que 47 % des participants au Dry January déclarent profiter de l’élan pour devenir des flexidrinkers, consommant aussi bien des boissons alcoolisées que des boissons sans alcool. »