Montpellier - L'agence de marketing digital NOIISE ouvre son capital à Bpifrance pour accélérer son développement

NOIISE, agence indépendante de marketing digital, franchit une nouvelle étape avec l’entrée de Bpifrance à son capital. Une opération qui vise à soutenir l’expansion de l’agence, tout en préservant son autonomie. C'est la première fois que l’équipe de Bpifrance basée en AURA entre au capital d’une agence au rayonnement national. Une reconnaissance pour NOIISE de la solidité de son développement et de son potentiel de croissance.



NOIISE, une agence partenaire engagée dans la création de valeur

Née du rapprochement de deux agences pionnières dans les métiers de l’acquisition en 2021, NOIISE s'est rapidement imposée comme un acteur clé du marketing digital en France. Avec 85 collaborateurs répartis dans 7 agences*, elle accompagne ses clients au moyen d’expertises SEO, SEA, SMO, Analytics, création et refonte de sites internet ou encore production de contenus premium.



Le soutien de Bpifrance pour accompagner son développement

L'entrée de Bpifrance au capital de NOIISE vise à soutenir le développement de nouvelles expertises stratégiques, complémentaires aux métiers historiques de l'agence et venant répondre aux besoins croissants des entreprises qu’elle accompagne.



"Nous avons été convaincus par la vision du fondateur de NOIISE, Mathieu Jarsaillon, qui a su structurer et faire grandir son modèle sur un marché compétitif. L'expertise pointue de l'agence et de ses équipes leur a permis d'anticiper et d’intégrer les transformations technologiques du secteur, tout en adoptant une démarche RSE ambitieuse. Notre objectif est de les accompagner stratégiquement dans cette nouvelle phase de croissance et de consolidation." Lionel GIAI-GISCHIA, Directeur d'investissement senior au sein de Bpifrance.



L’éthique, valeur fondamentale de l’ADN de NOIISE

"Ce partenariat avec Bpifrance marque un tournant stratégique pour NOIISE. C'est un levier de croissance qui nous permettra d'innover en France et à l’international, tout en restant fidèles à notre ADN : accompagner nos clients avec des stratégies sur-mesure, ROIstes, construites sur des analyses et des expertises de haut niveau et sans cesse adaptées aux évolutions du marché." Mathieu JARSAILLON, CEO de NOIISE.



NOIISE a en effet axé son développement sur la mesure de la performance, l'innovation et l’engagement. Son modèle repose sur un ancrage territorial fort, avec un réseau d'agences locales qui lui permet d'accompagner ses clients au plus près de leurs enjeux.



Avec le soutien de Bpifrance, NOIISE entend ainsi renforcer son positionnement d'agence indépendante et engagée, tout en accélérant son développement auprès d'une clientèle toujours plus large, des PME aux grands comptes.



*Lyon – siège social, Paris, Marseille, Nantes, Lille, Aix-les-Bains et Montpellier