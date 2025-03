MARSEILLAN - Retour sur le stage de judo à Domène : une belle expérience d'échange et de partage

Retour sur le stage de judo à Domène : une belle expérience d’échange et de partage

Du 24 au 28 février 2025, une quinzaine de jeunes judokas de l’Entente Judo 34, âgés de 9 à 14 ans, ont eu la chance de participer à un stage exceptionnel à Domène. Ce déplacement, organisé dans le cadre d’un échange historique entre les clubs, avait pour objectif de permettre aux jeunes athlètes de rencontrer d’autres judokas, de s’entraîner ensemble et d’enrichir leur pratique grâce au savoir-faire des deux professeurs présents.

Un programme bien rempli entre sport et découverte

Les journées étaient consacrées à des activités variées et ludiques : patinoire, luge, ski de fond ou encore visite de Grenoble. Ces moments de détente ont permis aux jeunes de profiter pleinement de la région et de renforcer les liens entre eux.

Chaque fin d’après-midi, place à l’entraînement ! Pendant 1h30 de judo intensif, les judokas ont travaillé leur technique, leur endurance et leur esprit de combat sous l’œil attentif des enseignants. Le soir, après le dîner, un temps calme était prévu pour se détendre, avec jeux de société ou projection de films grâce à un rétroprojecteur.

Un échange historique entre passionnés de judo

Cet échange, qui perdure depuis plus de 50 ans, a été initié par M. Khantache et M. Navarro, deux figures emblématiques du judo. Aujourd’hui, cette belle tradition est maintenue avec enthousiasme par Soizic, fils de M. Navarro, qui perpétue cette belle aventure aux côtés de sa fille Mahé et de son élève Déborah, qui fête cette année ses 30 ans de pratique au club.

Des souvenirs inoubliables et un prochain rendez-vous attendu !

Ce stage a été une expérience enrichissante, tant sur le plan sportif qu’humain. Nos jeunes judokas rentrent chez eux avec de nouveaux amis, des souvenirs impérissables et des progrès techniques qui enrichiront leur pratique.

Désormais, les Marseillanais attendent avec impatience d’accueillir à leur tour les Domènois cet été à Marseillan, pour poursuivre cet échange et partager à nouveau leur passion du judo !

Un grand merci à notre ville qui grâce à ses subventions nous permettent d’entretenir ces stages , merci également à nos sponsors ou mécène et à tous les encadrants, organisateurs et participants pour avoir fait de ce stage une belle réussite !