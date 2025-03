BASSIN DE THAU - SETE - L'Oursinade de Thau : Une Décennie de Saveurs et de Fiesta Méditerranéenne !

"L'Oursinade de Thau : Une Décennie de Saveurs et de Fiesta Méditerranéenne !"

Sète, le 10 mars 2025 – La brise marine caresse les ruelles de Sète, apportant avec elle des effluves d’ailoli, de vin blanc des domaines locaux et… d’oursins fraîchement pêchés. Pour sa 10ᵉ édition, L’Oursinade de Thau, l’événement phare de l’agritourisme en Occitanie, promet de mêler festivités gourmandes, musique entraînante et hommage aux producteurs du Bassin de Thau. Un anniversaire qui s’annonce aussi chaleureux que généreux !

10 Ans de Passion Gourmande

Depuis 2015, Sète Agglopôle Méditerranée célèbre les trésors de son terroir à travers des rendez-vous devenus cultes : L’Oursinade, la Fête de l’Anguille ou encore Les Estivales de Thau. « C’est une décennie de partage, de fierté locale et de découvertes gustatives », souligne François Commeinhes, Maire de Sète et Président de l’agglopôle. « Ici, chaque oursin ouvert, chaque verre de vin partagé, raconte l’histoire de notre territoire. »

Cette édition spéciale mettra à l’honneur les huîtres, oursins, anguilles et vins produits par une trentaine de stands artisanaux.



Les visiteurs pourront déguster des plateaux à partir de 2,50€ (ou 2€ avec la SAM’PASS), accompagnés d’un verre sérigraphié collector – un souvenir à rapporter chez soi, entre deux éclats de rire et claquements de doigts.

Au Menu : Musique, Danse et Émotions

Vendredi 14 mars, dès 18h30, la Peña Bella Ciao lancera les hostilités avec ses 10 musiciens survoltés, suivis par la Fanfare Macadam et ses reprises disco-funk endiablées. Le samedi, place à un voyage musical sans frontières : la fanfare Al Dente emmènera le public dans les ruelles ensoleillées d’Italie, avant que Rue d’Orléans ne fasse vibrer les pavés au rythme du jazz caribéen. « La musique, c’est l’âme de Sète », confie Florence Sanchez, Vice-Présidente en charge de l’événementiel. « Ici, on célèbre autant les saveurs que les mélodies. »

ANIMATIONS

VENDREDI 14 MARS 2025

- 18h : Ouverture officielle et visite de stands en présence de François Commeinhes, Maire de Sète, Président de Sète Agglopôle Méditerranée, de Florence Sanchez, Vice-Présidente déléguée aux manifestations et évènementiel, rayonnement et attractivité du territoire, du Conseil municipal et des élus communautaires.

- 18h30 - 22h : Déambulations et animations musicales PEÑA BELLA CIAO  Une pena locale dynamique de 10 musiciens pour démarrer les festivités dans une explosion de joie et de bonne humeur ! ???? FANFARE MACADAM  Un orchestre électrique déambulatoire de 6 musiciens sommeliers reprenant les grands classiques d’un répertoire Disco, Pop, Funk et chansons françaises revisitées… Ambiance garantie pour une magnifique soirée !



SAMEDI 15 MARS 2025

11h - 16h & 18h30 - 20h30 : Déambulations et animations musicales

AL DENTE (11H - 13H) Cette fanfare propose une visite musicale à travers l’Italie avec les plus belles pages de la musique italienne des 100 dernières années, réinterprétées dans un spectacle festif et déambulatoire.

PEÑA BELLA CIAO (11H - 16H) Retour de notre pena locale pour un répertoire festif qui donne envie de chanter et danser

RUE D’ORLÉANS (18H30 - 20H30)

Infos Pratiques

Quand ? Vendredi 14 mars (18h30-23h) et samedi 15 mars (10h-21h).

Où ? Place Léon Blum, rues Gambetta et Strasbourg.

Parkings conseillés : Halles, Victor Hugo, Canal.

Bus : Lignes 1, 2, 3 – Arrêt "Passage le Dauphin".

Entre deux bouchées d’oursin et gorgées de Picpoul, l’Oursinade de Thau n’est pas qu’une fête gastronomique. C’est une invitation à danser sous les étoiles, à trinquer avec des inconnus qui deviennent des amis, et à savourer l’art de vivre méditerranéen. Comme le résume un producteur local : « Ici, on ne vend pas du poisson ou du vin. On partage des morceaux de notre cœur. »

Rendez-vous les 14 et 15 mars… Les oursins vous attendent, les musiciens sont prêts. Et Sète, jamais avare de surprises, promet une fièvre de Thau dont on ne guérit qu’en revenant l’année suivante.

Infos : 04 67 46 47 48 / www.agglopole.fr

