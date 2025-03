Nimes - Record du Monde : La plus grande cloche à fromages au monde est au Novotel Atria Nîmes Centre

RECORD DU MONDE :

LA PLUS GRANDE CLOCHE À FROMAGES AU MONDE EST AU NOVOTEL ATRIA NÎMES CENTRE

Dans les restaurants "À L’Épicerie", le fromage n’est pas seulement un met, c’est une signature. Il incarne l’authenticité, le partage et l’amour du terroir, des valeurs qui animent leur cuisine et leur savoir-faire.

À l’occasion de la journée internationale du fromage le 27 Mars prochain, les restaurants « À L’Épicerie » mettent à l’honneur leur savoir-faire et dévoilent leurs 11 cloches à fromages XXL, et bientôt 13, pour une expérience gustative inoubliable ! Récompensées par le Guiness Book des Records, ces cloches à fromages renferment une immense variété de fromages faisant d’elles les plus grandes au Monde ! Un record du monde au service de la gourmandise.

UN RECORD DU MONDE REMPORTÉ AVEC SUCCÈS !

Difficile de passer à côté de ces majestueuses cloches à fromages ! Le Guinness Book 1989 l'atteste : la plus grande cloche à fromages du monde se trouve dans les restaurants A L'Epicerie. Conçue par René Tourrette, célèbre artisan fromager strasbourgeois, membre du Collège Culinaire de France, elle abrite plus de 100 références de fromages venus en très grande majorité de tous les coins de l’Hexagone. C’est à ce jour un record du Monde pour cette cloche de plus d’1m de circonférence !

Que les clients souhaitent savourer une raclette, une fondue, ou déguster un des plateaux signatures : Le Rabelais, le Pèlerin, Le Thélesme, L’Amalthée, le Pélerin, les équipes expertes sont là pour assurer de véritables voyages gustatifs de notre belle France !

À LA DÉCOUVERTE DES FROMAGES DE TOUT L’HEXAGONE LE 27 MARS !

Julien Allano, Chef Ambassadeur étoilé, et Florian Desetable et Johan Thierry, Chefs Exécutifs des restaurants A L’Epicerie, veillent à préserver l’authenticité et la richesse des saveurs, en s’appuyant sur les recettes locales des chefs résidents. Omnivores et végétariens trouveront leur bonheur dans une carte variée et gourmande.

" Chez A L’Epicerie Cuisine Terroir et Fromages, le fromage est bien plus qu’un produit, c’est une passion ! À l’occasion de la Journée Internationale du Fromage, nous célébrons ce trésor du patrimoine culinaire avec nos cloches XXL, les plus grandes du monde, reconnues par le Guinness Book des Records. Imaginées par notre ami culinaire René Tourrette, elles renferment jusqu’à 100 références de fromages sélectionnées auprès de producteurs passionnés. Le 27 mars, nous invitons les amateurs de fromage à redécouvrir nos menus et offres fromagères, entre raclettes, fondues et plateaux gourmands, pour une expérience unique placée sous le signe du partage et de l’authenticité." Johan Thierry Chef Exécutif des restaurants A L’Epicerie

À cette date, les restaurants « A L’Epicerie » invitent à redécouvrir les menus et offres fromagères exceptionnelles, conçues pour les véritables épicuriens pour une expérience fromagère d'exception. Les amoureux de fromages seront ravis grâce à cette cloche à fromages XXL unique, disponible dans certains restaurants comme celui de Chantilly, de St Germain en Laye, de Saulx-les-Chartreux, Grenoble et Chartres, ainsi que depuis cette année à Port-en-Bessin, Nice, Villefranche-sur-Saône, Maintenon et Rouen. Chaque Maître Fromager « À l'Épicerie » est formé pour guider les clients dans une dégustation où conseils avisés et découvertes gustatives sont au rendez-vous, offrant un véritable voyage à travers le patrimoine fromager français.

NOVOTEL ATRIA NÎMES CENTRE

5 Boulevard de Prague - 30000 NÎMES

@ novotelnimes

www.a-lepicerie.com // @alepicerie_restaurants

A PROPOS

Atypio Hotel Experience est un acteur majeur de l’hôtellerie française, avec un portefeuille diversifié de 40 hôtels multimarques (du 2 au 4 étoiles) dont plus de 37 % en contrats managés et 62 % en propriété et gestion directe. Ce réseau inclut des restaurants exploités à +85% sous la marque maison "A l’Epicerie Restaurant Experience", ainsi qu'une startup en agriculture hors sol, "Agripolis - Fermes Urbaines".

Reconnu pour son expertise, sa vision durable et son approche centrée sur l’excellence, le groupe Atypio gère quotidiennement 15 marques, avec une répartition de 90 % sous enseignes Accor et 10 % sous BW et Louvre Hotels, en dehors des marques maison. Le groupe s’attache à offrir des expériences uniques, combinant bien-être et partage, aux voyageurs d’affaires comme de loisirs. À travers son prisme hôtelier et son engagement #AllInGoodTime, le groupe Atypio offre des séjours mémorables, ancrés dans la qualité et l’innovation.