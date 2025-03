OCCITANIE - La Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon : un acteur majeur de l'emploi avec plus de 250 recrutements en 2024 !

La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon : un acteur majeur de l’emploi avec plus de 250 recrutements en 2024 !

Montpellier, le 24 février 2025 – La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon (CELR) continue d'affirmer son engagement en faveur de l'emploi dans la région avec plus de 250 recrutements prévus en 2024. Cette initiative, qui inclut 143 CDI, 20 CDD, 63 alternants et 25 stagiaires, souligne la volonté de la banque d’être un employeur clé sur son territoire.

"Nous nous inscrivons dans une dynamique d'utilité pour nos clients et notre société," explique Anne-Sophie Bourgeois, DRH de la CELR. En mettant l'accent sur le recrutement dans le secteur commercial, notamment pour les postes de Gestionnaire de Clientèle Particuliers, la banque contribue à rendre possibles les projets de vie de ses clients grâce à des conseils financiers adaptés.

Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre du Contrat d’Utilité Caisse d’Epargne, qui vise à soutenir le développement économique et social du territoire. "Nos équipes participent à des projets locaux essentiels, comme la rénovation énergétique, le financement de nouvelles mobilités et le soutien à des infrastructures durables," ajoute Anne-Sophie Bourgeois.

La CELR n'oublie pas l'importance de la formation, consacrant chaque année près de 7% de sa masse salariale à la formation continue de ses collaborateurs. Avec plus de 10 parcours métiers proposés, la banque offre un environnement propice au développement des compétences.

En 2025, la Caisse d’Epargne prévoit d'ouvrir encore plus de 100 postes en CDI et de lancer un nouveau programme de recrutement d'alternants, offrant ainsi des opportunités d'apprentissage enrichissantes via son Centre de Formation des Apprentis « Campus BPCE ».

Rejoindre la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, c’est avoir la possibilité de construire une carrière épanouissante tout en contribuant à des projets d’utilité publique. Pour ceux qui souhaitent faire partie de cette aventure, les offres d’emploi sont disponibles sur le site de recrutement de la banque.

Pour les intéressés, il est temps de découvrir ces opportunités de carrière variées et attractives à l’adresse suivante : Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon Recrutement. Ne manquez pas cette chance de devenir un "banquier utile" au sein d’une institution dynamique et engagée !