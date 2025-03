HÉRAULT - Solidarité pour deux communes de Mayotte

Après le passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024 sur l’île de Mayotte, les dégâts sont très importants et la solidarité s’organise. La police municipale de La Grande-Motte a déjà envoyé plusieurs cartons de tenues de police à Mayotte dès le mois de décembre. Cette fois, les policiers municipaux, par l’intermédiaire de l’association des Retraités et des Œuvres sociales de la police municipale et de la Fédération autonome de la police municipale Hérault-Gard, ont répondu favorablement à la demande des agents de Mtsamboro et d’Acoua qui ont perdu la totalité des tenues et équipements.

En un temps record, pas moins de treize cartons de tenues neuves ont été collectés et préparés pour être expédiés par conteneur au départ du port de Marseille. Blousons, pulls, tee-shirts, pantalons, et autres équipements sont envoyés sur l’île pour venir en aide aux agents. Une grande partie des tenues provient de la société Escassut à Montpellier, partenaire de cette action de solidarité.