Toulouse - Allozymes choisit TWB pour implanter sa filiale européenne

TWB, expert dans la conduite de projets R&D en biotechnologies industrielles et concepteur de solutions durables, annonce l’arrivée de la start-up singapourienne Allozymes au sein de ses installations toulousaines et de son consortium de 46 industriels, start-up, investisseurs, organismes de recherche, et collectivités territoriales.

Allozymes est spécialisée dans la découverte et l'ingénierie d'enzymes à haut-débit pour les industries agroalimentaire et chimique. Son implantation stratégique au sein de TWB marque une étape importante dans l’expansion de la start-up et souligne son engagement à accélérer les avancées biotechnologiques sur tout le continent.

Une collaboration stratégique pour accélérer le développement de solutions durables

“Nous implanter au sein de TWB nous permet d’être au plus près de ce qui se fait de mieux en Europe dans le domaine de la bioéconomie et de prendre part à des projets innovants. Nous sommes ravis de collaborer avec des personnes passionnées qui partagent notre vision d’un avenir meilleur et de combiner notre expertise à celle de TWB et des talents locaux. Nous avons l’intention d’embaucher deux à trois collaborateurs en 2025, puis six d’ici 2026. L'équipe sera composée de scientifiques chevronnés possédant une expertise industrielle et de jeunes spécialistes de la fermentation, de l'ingénierie des souches et de la biologie computationnelle.”, déclare Peyman Salehian, PDG et cofondateur d’Allozymes.

Déjà reconnue dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la cosmétique, Allozymes souhaite étendre sa plateforme enzymatique à de nouvelles industries, comme celle de la pharmacie. En découvrant et en concevant des enzymes adaptées à des applications médicales spécifiques, Allozymes peut révolutionner la découverte et la fabrication de médicaments tels que ceux à base d'ARNm, les produits biologiques avec un impact environnemental minimal, ou encore personnaliser des enzymes qui ouvrent de nouvelles voies de traitement pour des maladies complexes.

La filiale européenne servira également de plateforme de collaboration et de partage des connaissances, favorisant ainsi un écosystème dynamique autour des enjeux de durabilité. “Nous pensons qu'une collaboration ouverte est essentielle pour libérer tout le potentiel de la bioéconomie. Rejoindre TWB et son consortium est un véritable catalyseur d’innovation. La synergie de nos compétences et le partage de connaissances et de partenaires devraient accélérer le développement de solutions durables”, déclare Akbar Vahidi, directeur technique et cofondateur d’Allozymes.

La branche européenne d’Allozymes se concentrera dans un premier temps sur les projets en cours avec des clients européens dans le secteur des enzymes industrielles, tout en développant les efforts dans le domaine pharmaceutique, où les innovations en matière d'enzymes peuvent conduire à des avancées dans la découverte et la fabrication. En collaborant avec TWB et la Biotech Alley (TWB, CRITT Bio-Industries, TBI), Allozymes souhaite bénéficier des expertises présentes dans des domaines clés tels que l'ingénierie des souches, la mise en oeuvre de bioprocédés et la montée en échelle. À moyen terme, alors que l'entreprise travaille à l'obtention d'un financement de série B, elle aspire à s'étendre à de nouvelles industries, de faire progresser la biotechnologie et de fournir des solutions durables dans de multiples secteurs.

“Nous sommes ravis d'accueillir Allozymes au sein de TWB et de les accompagner dans leur développement en leur donnant accès à nos plateformes technologiques pour supporter et accélérer leurs futurs projets industriels. Leur expertise et leur esprit d'innovation promettent d'enrichir notre écosystème et d'ouvrir de nouvelles perspectives collaboratives. Ensemble, nous sommes convaincus de pouvoir relever des défis scientifiques et technologiques majeurs pour construire un avenir durable et innovant, tout en accélérant la transition vers une économie plus responsable et respectueuse de l'environnement”, conclut Pascal Chapon, Directeur Exécutif de TWB.

Crédit photo @Allozymes