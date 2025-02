Lozère - Semaine de la marionnette à Langlade, Lanuéjols et La Fabrique Théâtrale du Viala

Chaque année au mois de mars, Scènes Croisées et L’hiver nu vous invitent à découvrir l’univers de la marionnette contemporaine à travers une semaine de rencontres sensibles et poétiques. L’occasion parfaite d’ouvrir les yeux, de stimuler l’imaginaire et de rencontrer des artistes qui donnent vie à des formes animées étonnantes.

Le programme :

Mardi 18 mars à 18h au Pré de la Tour à Langlade-Brenoux

Rencontre avec les artistes. Présentation d’un extrait du spectacle en cours de création "Sale Bête" et atelier d’initiation à la manipulation de marionnettes avec Clément Arnaud de la compagnie Traversant 3. La soirée se prolonge autour d’un apéritif convivial.

Atelier accessible dès 8 ans, durée 1 heure, entrée libre sur réservation (places limitées).

Jeudi 20 mars à 18h à la salle des fêtes de Lanuéjols

Rencontre avec les artistes autour d’un extrait de "Sale Bête". Échanges et discussions suivis d’un apéritif festif.

Samedi 22 mars à la Fabrique théâtrale du Viala à Lanuéjols

A 16h, sortie de résidence de la compagnie Traversant 3 avec des extraits de "Sale Bête", un quatuor pour un lémurien, une marionnettiste, un musicien et une pompe à essence.

Dès 8 ans, durée 1 heure 30.

A 19h, représentation de "T(e)r:::r/ie:::r" de la compagnie Arnica, texte de Gwendoline Soublin. Un spectacle qui nous plonge dans un terrier peuplé d’animaux souterrains : une musaraigne aquatique, un blaireau et une chouette effraie.

Dès 7 ans, durée 30 minutes. Tarifs : 12 euros, 10 euros, 6 euros. Billetterie en ligne.

A 20h30, banquet à prix libre. Réservations au 04 66 45 56 47 ou par mail à communication@lhivernu.com.

Cet événement est co-organisé par Scènes Croisées, L’hiver nu, La Fabrique Théâtrale du Viala et l’EPCI Mont-Lozère.

Toutes les informations et le programme complet sont à retrouver sur le site de Scènes Croisées : https://scenescroisees.fr/