FRANCE - Merci Maman célèbre la Fête des Grands-Mères

À l’approche de la Fête des Grands-Mères le 2 mars prochain, Merci Maman, une marque de bijoux personnalisés fondée en 2007 par Béatrice de Montille, est fière de dévoiler une collection exclusive de bijoux personnalisables, conçue pour honorer l’amour inconditionnel et les liens précieux qui unissent les générations.

Une collection pensée pour célébrer les grands-mères

Cette nouvelle collection se compose de sept pièces uniques, alliant élégance et modernité, idéales pour exprimer toute l’affection portée aux grands-mères :

Bracelet et collier en cordon : Disponibles en nuances délicates telles que bleu roi, lavande et corail, ces bijoux apportent une touche bohème chic et contemporaine.

Cinq colliers chaîne : Des créations intemporelles et raffinées, conçues pour être portées au quotidien et sublimer toutes les tenues.

Les prix de cette collection varient entre 89,00€ et 339,00€, rendant ces pièces accessibles tout en garantissant une qualité exceptionnelle.

La personnalisation au cœur de l’émotion

Chaque bijou de la collection peut être gravé à la main, permettant d’inscrire un prénom, une date ou un message personnel. Cette attention particulière transforme chaque pièce en un véritable talisman, chargé de souvenirs et d’émotions, offrant ainsi une manière délicate et raffinée de remercier celles qui jouent un rôle essentiel dans nos vies.