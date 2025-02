Mauguio - Swim Stars : ouverture d'une 5ème école héraultaise

Swim Stars, le réseau pionnier de la lutte contre les noyades, déjà présent dans le département occitan avec des écoles à Montpellier et à Castelnau-le-Lez et à Béziers, ouvre une toute nouvelle école à Mauguio. Installée au sein du complexe La Salle, l’antenne melgorienne dispensera son programme phare Auto-Rescue® mais également des cours d’apprentissage et un cursus dédié aux adultes débutants.

L’Auto-Rescue®, la méthode qui sauve des vies

La France est en tête du classement européen en termes de nombre de piscines par habitants (1 pour 38). Avec quelque 3 millions de bassins privés de particuliers, elle figure au

2ème rang mondial derrière les Etats-Unis. Pour la région Occitanie, ce chiffre s’élève à 542 000[1]. La saison des baignades arrivant à grands pas, il est donc primordial de redoubler de vigilance avec les enfants et de faire en sorte qu’ils soient en sécurité aux abords des points d’eau car la noyade reste malheureusement la première cause de décès par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. C’est pourquoi, Swim Stars a mis au point plusieurs programmes, dont l’Auto-Rescue® qui apprend aux enfants, dès l’âge de 3 ans, à se sauver avant-même de savoir nager. Ainsi, grâce à cette méthode, un enfant qui tomberait par accident dans un bassin sera capable de se mettre en position de sécurité pour pouvoir appeler à l’aide avant de regagner le bord du bassin sans assistance et sans paniquer. Grâce à l’Auto-Rescue®, ce sont déjà plus de 35 000 enfants qui sont hors de danger dans tout l’Hexagone. Les cours sont dispensés en tout petits groupes (4 élèves max) par un coach qui « se mouille » en étant dans l’eau aux côtés de ses élèves. À l’issue de leur formation à l’Auto-Rescue®, les enfants passent systématiquement un test en conditions réelles (habillés).

« L’Occitanie est une région particulièrement touchée par le fléau des noyades C’est la région où nous avons le plus de bassins hors Île de France. C’est pourquoi cette 5ème école héraultaise est forte de sens pour Swim Stars. Plus notre maillage territorial sera optimisé et mieux nous pourrons lutter pour endiguer ce phénomène dévastateur qui fauche encore trop de vies aujourd’hui. Grâce à l’Auto-Rescue, les enfants dès leur plus jeune âge ont les clefs pour se mettre en sécurité en milieu aquatique et leurs parents, sans relâcher leur vigilance, pourront aborder la période estivale avec une plus grande sérénité », déclare Olivier Chazot, Président et fondateur de Swim Stars.

Des cours pour enfants et adultes

À Mauguio, les enfants pourront donc profiter du programme Auto-Rescue® à partir de 3 ans. Une fois les notions de sécurité assimilées, ils pourront ensuite passer au niveau Apprentissage dès 5 ans. Swim Stars lutte activement pour enrayer le fléau que représentent les noyades et ces dernières ne concernent pas que les enfants. En effet, aujourd’hui encore, 15% des Français reconnaissent ne pas savoir nager et les noyades chez les adultes sont responsables d’environ 1 000 décès par an en France. C’est pourquoi, Swim Stars a également mis au point un programme spécial pour les adultes débutants à partir de 16 ans, afin de les initier ou de leur faire redécouvrir le plaisir de l’eau.

L’école ouvre ses portes le samedi 8 mars et les Melgoriens pourront profiter des cours Swim Stars au cœur du complexe La Salle, les mercredis de 16H45 à 17H45, les samedis de 15H00 à 18H45 et les dimanches de 14H00 à 18H00.

Petit plus : l’école bénéficie d’un parking gratuit devant le centre et les cours Découverte sont à 1€ jusqu’à l’ouverture.

À propos de Swim Stars

Véritable activité d’utilité publique, les cours de natation Swim Stars ont un impact social fort en aidant à réduire le nombre de noyades en France et à l’international.

[1] Source – Etude Decryptis 2022 - Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa