Florac - Les Veilleurs [compagnie théâtrale]

Une pépite théâtrale bouleversante et drôle à ne pas manquer !

Plongez au cœur des non-dits familiaux avec Laughton, une histoire à la fois touchante et pleine d’humour, qui questionne notre place dans le monde.

Un récit puissant, où l’émotion et le rire se mêlent pour nous embarquer dans le quotidien de Laughton, un jeune homme en quête d’amour et de repères. Entre une mère qui écrit pour survivre, un beau-père maladroit, et Vivi, une amie fantasque qui réinvente sa propre réalité, il tente de trouver sa place dans un univers qui lui échappe.

Des personnages hauts en couleur, des moments de tendresse, des éclats de rire et des vérités qui éclatent enfin !

+ d'infos : https://scenescroisees.fr/blog/spectacles/laughton/