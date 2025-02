BASSIN DE THAU - "Balades Artistiques en Méditerranée : Quand l'art contemporain rencontre le patrimoine de l'Archipel de Thau"

"Balades Artistiques en Méditerranée : Quand l’art contemporain rencontre le patrimoine de l’Archipel de Thau"

Plus de 200 artistes vivent et travaillent sur notre territoire. Pour célébrer cette créativité, à l’occasion des 20 ans de notre agglomération, un projet est né, « Balades artistiques en Méditerranée ».

Pour mettre en valeur les richesses de notre patrimoine historique et naturel, vingt œuvres d’artistes contemporains vont venir jalonner d’ici 2026, quatre parcours (versants de Thau, étangs, rivages de Thau, Sète) conçus en partenariat avec l’office de tourisme « Archipel de Thau », qui proposera également une application de découverte.

Certains projets sont à l’état d’ébauche, d’autres déjà en cours de création. Environ 2 M€ seront consacrés pour l’édification de ces 20 oeuvres.

Une exposition permanente à ciel ouvert, accessible à tous, qui viendra renforcer notre attractivité touristique.

Imaginez une promenade où chaque pas vous mène à la découverte d’une œuvre d’art contemporain, nichée au cœur de paysages méditerranéens époustouflants. C’est ce que propose le projet "Balades Artistiques en Méditerranée" (BAM), une initiative culturelle et artistique inédite qui vient enrichir le bassin de Thau, dans le sud de la France. À travers quatre parcours, vingt artistes contemporains ont été invités à créer des œuvres pérennes, intégrées harmonieusement dans les sites patrimoniaux et naturels de l’Archipel de Thau. Une invitation à redécouvrir ce territoire sous un angle artistique et poétique.

Un dialogue entre art et nature

Le projet BAM, porté par l’Agglomération de Sète Méditerranée, est bien plus qu’une simple exposition d’art contemporain. Il s’agit d’une véritable immersion dans un paysage où l’art et la nature se répondent. Les œuvres, conçues spécifiquement pour chaque site, tissent un lien subtil entre le patrimoine historique, les paysages méditerranéens et les préoccupations écologiques contemporaines.

François Commeinhes, président de l’Agglomération de Sète Méditerranée, souligne l’importance de ce projet : "Célébrer l’humain et son inventivité, c’est ce qui nous anime. Ces œuvres, accessibles à tous, offrent une nouvelle lecture de notre patrimoine et renforcent notre identité culturelle."

Quatre parcours, vingt œuvres

Les quatre parcours proposés invitent les visiteurs à explorer les multiples facettes de l’Archipel de Thau. Chaque itinéraire est jalonné d’œuvres d’art qui dialoguent avec leur environnement, offrant une expérience unique aux résidents comme aux visiteurs.

Les Versants de Thau : Ce parcours traverse les collines et les garrigues, passant par des sites emblématiques comme l’abbaye de Valmagne ou le moulin de Montbazin. Les artistes André Cervera et Robert Combas y ont créé des œuvres inspirées par l’histoire et les traditions locales. À Montbazin, Pedro Marzorati propose une installation poétique, "O’assis", qui invite à la contemplation du temps qui passe.

Les Étangs : Ce circuit met en avant les zones humides et les anciens salins de Frontignan, des milieux riches en biodiversité. Céleste Boursier-Mougenot y a installé un portique de balançoires sur les ruines d’une ferme de sauniers, offrant une expérience à la fois ludique et contemplative. Hervé Di Rosa, quant à lui, a conçu une table d’orientation illustrée, hommage au territoire et à ses savoir-faire.

Les Rivages de Thau : Ce parcours longe les ports conchylicoles de Bouzigues, Méze et Marseillan, où l’histoire maritime se mêle à la modernité. Richard Di Rosa a imaginé une sculpture double en acier, marquant l’entrée du musée de l’Étang de Thau. À Balaruc-les-Bains, Élisa Fantozzi propose une installation colorée, en contrepoint de la verdure environnante.

Sète : La "ville singulière", chère à Paul Valéry, est un véritable écrin pour l’art contemporain. Fabrice Hyber y a installé deux de ses célèbres "bears" sur la place Aristide Briand, tandis que Françoise Petrovitch propose une installation poétique aux abords du pont de la gare.

Des artistes de renom au service du territoire

Parmi les vingt artistes invités, on retrouve des figures majeures de l’art contemporain, comme Robert Combas, chef de file du mouvement de la Figuration libre, ou Céleste Boursier-Mougenot, dont les œuvres sont exposées dans le monde entier. Chacun d’eux a su s’inspirer de la richesse culturelle et naturelle de l’Archipel de Thau pour créer des œuvres uniques, en dialogue avec leur environnement.

Salvador Garcia, commissaire artistique du projet, explique : "Ce qui a été recherché ici, c’est la pertinence du lien entre l’œuvre d’un artiste et l’environnement dans lequel elle s’inscrit. C’est cette diversité de relations qui donne tout son sens à ces balades."

Un projet pérenne pour l’avenir

Les œuvres du projet BAM seront installées progressivement jusqu’en 2026, offrant aux visiteurs une exposition permanente à ciel ouvert. Ce projet ambitieux, soutenu par le ministère de la Culture, vise à renforcer l’attractivité touristique de la région tout en célébrant la créativité artistique.

Christophe Durand, vice-président de l’Agglomération de Sète Méditerranée, résume : "Ces œuvres, librement accessibles, sont un supplément essentiel de culture à nos investissements. Elles permettent de relier les communes de notre agglomération par un fil sensible, celui de l’art."

Les "Balades Artistiques en Méditerranée" sont bien plus qu’un simple parcours d’art contemporain. Elles offrent une expérience immersive, où l’art, le patrimoine et la nature se rencontrent pour raconter une histoire unique, celle de l’Archipel de Thau. Une invitation à marcher, à contempler, et à se laisser surprendre par la beauté d’un territoire où l’art s’épanouit en plein air.

Alors, prêts à partir en balade ?