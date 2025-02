Lozère - Radio Tutti en concert au Pont-de-Montvert

Radio Tutti en concert – Une expérience joyeuse entre bal et boom !

Après 8 ans de tournée et plus de 300 concerts à travers la France, Radio Tutti revient avec un nouveau show immersif qui bouscule les codes du bal !

Dans cette formule inédite, le public est au cœur du jeu : entouré par le son et les musiciens, immergé dans un tourbillon de rythmes effrénés, entre traditions revisitées et beats électrisants.

Baptiste Sarat, connu pour sa trompette, se dévoile comme chanteur et redonne vie aux chants des charretiers siciliens avec une voix exceptionnelle.

Des mélodies vibrantes, des percussions envoûtantes, une ambiance survoltée… Préparez-vous à une soirée où la danse et le lâcher-prise seront rois !

> Samedi 29 mars à 20h30 au Pont-de-Motnvert