Lozère - Lecture-rencontre avec Sophie Merceron au Pont-de-Montvert

Un moment convivial pour rencontrer une voix marquante du théâtre contemporain.

Venez découvrir l’univers dramatique et sensible de Sophie Merceron, une autrice qui touche en plein cœur avec des textes puissants et intimes. Son écriture, à la fois poétique et incisive, explore les profondeurs de l’âme humaine et donne voix aux silences.

Lauréate de nombreux prix (Grand Prix de Littérature Dramatique Jeunesse, aide à la création Artcena, bourse Beaumarchais/SACD…), elle a travaillé avec des metteurs en scène renommés et ses œuvres résonnent sur les scènes nationales.

> Mercredi 26 mars à 19h à l'école du Pont-de-Montvert - Gratuit - repas partagé

+ d'infos : 04 66 65 75 75 / https://scenescroisees.fr/