Rodez - L'Amérique du Nord, la destination phare pour apprendre l'anglais avec Nacel

L'Amérique du Nord, la destination phare pour apprendre l'anglais avec Nacel

En immersion ou en résidence, les séjours aux Etats-Unis et au Canada sont en vogue auprès des jeunes dès 13 ans

Une opportunité unique de vivre une expérience authentique

L’Amérique du Nord, les Etats-Unis tout comme le Canada, attirent particulièrement les jeunes : la culture et le mythe nord-américain, les villes « hype » comme New-York, Miami et Toronto ou celles plus exotiques comme Honolulu, L.A. ou San Diego. Grâce à l’excellence des méthodes d’apprentissage nord-américaines, tournées vers l’interaction et la pratique orale, la progression linguistique est exponentielle. En immersion totale en famille ou bien en hébergement en résidence, les adolescents vont vivre leur rêve américain !

Pionnier dans l’organisation de séjours linguistiques pour les collégiens, lycéens, étudiants et adultes, Nacel conçoit des séjours en immersion en famille ou en résidence parmi les plus plébiscités de ses offres. Ces séjours offrent la possibilité aux jeunes de s’immerger dans un environnement où l’anglais est omniprésent. Les participants pratiquent la langue quotidiennement, l’apprentissage se fait naturellement par la communication et les échanges constants avec la famille et les progrès sont rapides et importants.

Durant 2 à 4 semaines, selon les formules choisies, des cours d’anglais dispensés ainsi que des activités et des visites du pays. Dans ce cadre, les jeunes sont accompagnés par des accompagnateurs Nacel ainsi que par l’équipe locale.

Expert de l’organisation de séjours linguistiques aux Etats-Unis depuis 1967, Nacel est également un spécialiste des séjours en immersion en famille. Avec 24 séjours proposés dans le monde, cette formule est la plus demandée chez Nacel et une des plus efficaces pour progresser rapidement. L’organisme est aussi un des seuls acteurs à proposer des séjours en immersion au Canada. Petite sœur des Etats-Unis, le Canada propose une expérience de séjours similaire, offrant diversité culturelle, richesse naturelle, qualité de vie et sécurité. Une destination qui a le vent en poupe, largement plébiscitée par les familles.

L’Amérique du Nord, une destination qui fascine, des méthodes d’apprentissage reconnues et efficaces, des destinations très prisées

L’Amérique du Nord fascine et attire les jeunes. Reconnue mondialement pour la qualité de l’enseignement, les environnements d’apprentissage dynamiques et les méthodes pédagogiques axées sur l’interaction et la pratique orale, les Etats-Unis et le Canada sont des destinations d’apprentissage de choix pour les jeunes, également appréciées par leurs parents.

Nacel propose un large choix de séjours, adaptés aux envies et besoins de chacun. Des formules avec cours et découverte, des immersions complètes en famille, des séjours à thème ou en école de langue internationale, la préparation aux examens ou encore la possibilité de réaliser une scolarité à l’étranger.

Côté destinations, Nacel a sélectionné des villes de renom, attrayantes et connues mondialement qui promettent une expérience de vie unique. Capitale de la mode ou antre des stars, synonymes de soleil, plage et surf ou encore reconnues pour leurs prestigieuses écoles, les jeunes peuvent choisir de séjourner à New York, Malibu, Miami, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Chicago, Honolulu, Boston ou encore Fort Lauderdale…

Des formules adaptées aux envies et besoins des jeunes

Ces séjours encadrés Nacel sont destinés aux jeunes à partir de 13 ans et les programmes individuels aux étudiants dès 16 ans.

L’hébergement en famille permet de vivre véritablement à l'heure du pays. Les jeunes partagent de nombreux moments avec les membres de la famille et vivent au rythme de leurs habitudes. C’est un excellent moyen de découvrir, d’appréhender et de comprendre une autre culture.

L’hébergement en résidence est particulièrement idéal pour les étudiants qui recherchent plus de contacts et d’échanges avec d’autres jeunes étrangers. Ces résidences accueillent des étudiants de toutes nationalités permettant à chacun de pratiquer l’anglais en continu tout au long du séjour.

Exemples de séjours

Les séjours encadrés avec hébergement en famille :

* Immersion totale aux USA : https://www.nacel.fr/sejour-linguistique/etats-unis/immersions-en-famille/immersion-totale-philadelphie

* Immersion et activités au Canada : https://www.nacel.fr/sejour-linguistique/canada/immersions-en-famille/immersion-visites-ontario

* Cours et découverte à Miami : https://www.nacel.fr/sejour-linguistique/etats-unis/cours-et-decouverte/cours-anglais-decouverte-miami

Les séjours encadrés avec hébergement en résidence :

* Cours et découverte à New-York : https://www.nacel.fr/sejour-linguistique/etats-unis/cours-et-decouverte/cours-anglais-decouverte-new-york-ete

* Nouveau cette année : Summer camp au Canada : https://www.nacel.fr/sejour-linguistique/canada/summer-camps/cottage-country

Les séjours individuels (famille ou résidence au choix) :

* Ecole de langue à New-York : https://www.nacel.fr/sejour-linguistique/etats-unis/ecoles-de-langue/cours-anglais-new-york

* Ecole de langue à Toronto : https://www.nacel.fr/sejour-linguistique/canada/ecoles-de-langue/cours-anglais-toronto

* Ecole de langue à Boston : https://www.nacel.fr/sejour-linguistique/etats-unis/ecoles-de-langue/cours-anglais-boston

* Nouveau cette année anglais et IA à Vancouver : https://www.nacel.fr/sejour-linguistique/canada/ecoles-de-langue/cours-ia-anglais-vancouver

À propos de Nacel

Depuis 1957 Nacel est le pionnier des séjours linguistiques pour les collégiens, lycéens, étudiants et adultes. Sa force : offrir l’opportunité à des milliers d’adolescents et d’adultes d’apprendre les langues (8 langues différentes) et les cultures à travers plus de 20 pays, quelle que soit la formule choisie (immersion en famille, séjours à thème, séjours intensifs, cours particuliers, cours en école de langue internationale, préparations aux examens…).

Nacel fait partie des huit organismes français certifiés NF Service par Afnor certification et des deux seuls organismes certifiés NF Service pour les séjours étudiants et adultes. https://www.nacel.fr/

Nacel fait partie du groupe Go & Live, acteur français de référence dans l’univers éducatif, linguistique et sportif, basé à Rodez en Aveyron, détenant également les marques Club Langues & Civilisations, American Village, Sports Elite Jeunes, Nouvelles Vagues et Sans Frontières https://www.goandlive.com/