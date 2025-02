Gard - Le SICTOMU récompensé pour sa campagne vidéo décalée sur le tri des déchets !

Le SICTOMU récompensé pour sa campagne vidéo décalée sur le tri des déchets !

Le tri, c’est compliqué ? Pas du tout ! Le SICTOMU le prouve avec une série de vidéos humoristiques qui viennent de recevoir le "Coup de cœur du jury" des Trophées ADEME 2024. Une première participation et déjà une récompense qui souligne l’originalité et l’impact de cette campagne.

Quand l’humour devient un levier pour mieux trier

Dans ces vidéos, des personnages hauts en couleur – avec parfois un brin de mauvaise foi – se retrouvent face à des situations absurdes. Heureusement, Stéphane et Antonin, agents du SICTOMU, jouent les Jiminy Cricket du tri et rappellent, sans culpabilisation, que bien gérer ses déchets, ce n’est ni compliqué ni chronophage.

Un succès qui ne demande qu’à être partagé !

Entre leur mise en ligne et leur diffusion au cinéma Le Capitole à Uzès, ces vidéos font réagir : les spectateurs apprécient leur ton décalé et la justesse des situations. Une approche originale qui mérite d’être relayée pour toucher un public toujours plus large.

À voir absolument : https://www.youtube.com/@Sictomu