BASSIN DE THAU - Mars littéraire sur le Bassin de Thau : les foires aux livres font le plein de nouveautés !

Mars littéraire sur le Bassin de Thau : les foires aux livres font le plein de nouveautés !

Le mois de mars 2025 s'annonce comme un véritable festin littéraire sur le territoire du Bassin de Thau, avec une série de foires aux livres qui raviront les passionnés de lecture et de culture. Organisées par l’association des Compagnons du livre, ces événements se tiendront dans plusieurs communes, offrant une plateforme aux bouquinistes et aux auteurs locaux.

Le coup d’envoi sera donné le dimanche 2 mars à Balaruc-les-Bains, sur la Place Sévigné. De 10h à 18h, les visiteurs pourront explorer une foire aux livres dédiée à la jeunesse, avec une multitude d'ouvrages scolaires, de bandes dessinées, et de livres pour enfants. Un rendez-vous incontournable pour les familles en quête d’histoires à partager.

Le samedi 8 mars, direction Marseillan sur la Place du 14 juillet pour une foire aux livres placée sous le signe de l'humour et de la caricature. Les amateurs de rire et de satire pourront dénicher des perles littéraires tout en profitant d’une ambiance conviviale.

Le lendemain, le dimanche 9 mars, la fête continue à Sète, sur la Place Léon Blum, où la thématique de l'humour et de la caricature sera de nouveau à l’honneur. Les bouquinistes et un disquaire proposeront des vinyles, enrichissant cette journée dédiée à la culture.

Enfin, le dimanche 16 mars, Marseillan accueillera le Salon de la Jeunesse au Théâtre Henri Maurin. Écrivains et éditions jeunesse seront présents pour échanger avec les jeunes lecteurs, avec une entrée libre et un parking gratuit.

Les foires aux livres du mois de mars sont l'occasion de découvrir de nouveaux ouvrages, de rencontrer des auteurs, mais aussi de plonger dans la richesse culturelle du Bassin de Thau. "Nous invitons les écrivains dont les œuvres correspondent aux thématiques des salons à se faire connaître," souligne l'association, rappelant que l’ouverture d’esprit et la diversité sont au cœur de ces événements.

Pour plus d’informations sur ces foires et les différentes thématiques, n’hésitez pas à consulter le site des organisateurs ou à les contacter par e-mail à web@archipelthau.com.

Ne manquez pas ces rendez-vous littéraires qui promettent d'enrichir vos bibliothèques et d’éveiller les esprits !

