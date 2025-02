Toulouse - IPSAIR TOULOUSE

6E ÉDITION DU FESTIVAL DU VOL IPSAIR 2025 DU 6 AU 8 MARS À TOULOUSE

L’IPSA, école d’ingénieurs en aéronautique et spatial, donne rendez-vous aux passionnés d’aviation et de l’espace pour la 6e édition du festival du vol IPSAIR 2025. L’événement incontournable se déroulera du 6 au 8 mars sur le campus toulousain de l’école.

Au programme de ce festival exceptionnel : simulateurs de vol à la pointe de la technologie, pièces d’ingénierie d’exception, conférences captivantes animées par des experts et personnalités de renom... Plus qu’un simple festival, c’est une invitation à explorer les merveilles de l’aéronautique et du spatial!

PRENEZ LES COMMANDES D’AVIONS DE LÉGENDE !

Vivez une expérience unique en pilotant des avions mythiques grâce aux simulateurs ultraréalistes : Hélicoptère, simulateur Motion XP ou P-47 Thunderbolt. À partir de 10 ans, les visiteurs pourront plonger dans l’univers du vol et faire le plein de sensations fortes.

PARTICIPEZ À DES CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES

Sortie extravéhiculaire, une expérience du corps et de l’esprit : Philippe Perrin - Jeudi 6 mars à 14h.

Ne manquez pas l'occasion unique d'écouter Philippe Perrin, astronaute et expert de l'exploration spatiale, partager son expérience et sa vision du futur de l'aérospatiale. Une conférence inspirante et enrichissante !

Table ronde entreprises : Parcours inspirants, destination futurs métiers du Spatial

Vendredi 7 mars à 14 h. Des experts de l’industrie spatiale échangeront sur les enjeux de la souveraineté technologique et les perspectives professionnelles dans ces secteurs.

Conférence Epopée du vol MH370 updates - Samedi 8 mars à 15h.

Rejoignez nos intervenants, experts et passionnés, qui partageront des pistes inédites pour éclairer le mystère du vol MH370. Un voyage captivant entre enquêtes, théories et révélations lors de la Journée Portes Ouvertes de l’école.

Transport aérien 2025 : de la conception à l'exploitation, quelles perspectives ? - Mercredi 12 mars à 18h. Loïck Laroche-Joubert, alumni IPSA promo 2018, explorera les grandes dynamiques du secteur aérien en 2025, abordant les enjeux économiques, décarbonation et défis de conception.

PLONGEZ AU COEUR DE L’AÉRONAUTIQUE À TRAVERS NOS DEUX EXPOSITIONS

Une exposition exceptionnelle, en partenariat avec l’association Aérothèque, présentera des pièces rares du domaine aéronautique : maquette du Concorde, Ram Air Turbine, moteurs, et autres équipements de pointe.

En parallèle, une exposition photo grand format mettra en avant les travaux des étudiants de l’IPSA, tous passionnés par l’aéronautique et le spatial qui ne manqueront pas de faire rêver petits et grands !

PARTICIPEZ AUX JOURNÉES DÉDIÉES AUX LYCÉENS

Le samedi 8 mars, la Journée Portes Ouvertes permettra aux lycéens et à leur famille de découvrir les formations Ingénieur, Bachelor, MSc et MBA de l’IPSA, tout en profitant des animations d’IPSAIR, dont une conférence d’alumni IPSAliennes à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

Les off de l’IPSAIR : le 22 mars, le Bachelor Day offrira aux lycéens une immersion sur le campus avec des ateliers pédagogiques, et des rencontres avec les associations étudiantes.

Inscription en ligne : https://www.ipsa.fr/agenda/