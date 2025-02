Montpellier - KLEY Montpellier - Nouvelle Fresque Murale Pensée et Réalisée par l'Artiste Salamech

La résidence étudiante KLEY Montpellier, exploitée par The Boost Society, arbore désormais une nouvelle fresque murale pensée et réalisée par l’artiste montpelliérain Salamech.

Le projet Élévation habille la cage d’escalier extérieure du bâtiment avec des motifs colorés et dynamiques, transformant ce lieu de passage en un espace plus convivial et inspirant. À travers ce projet, Salamech apporte une touche artistique et vibrante à la résidence, renforçant ainsi son ambiance chaleureuse.

Les couleurs sélectionnées par l’artiste, qui vont du bleu profond au jaune éclatant, reflètent l’identité plurielle de Montpellier, ainsi que la richesse culturelle du littoral méditérannéen. La palette utilisée, en s’appuyant sur des jeux de dégradés et de contrastes, évoque quant à elle l’effervescence de la ville.

D’une capacité de 246 lits, KLEY Montpellier offre aux étudiants, stagiaires et alternants un panel de logements allant du studio au T5, dans lesquels ils peuvent vivre seuls ou à plusieurs. La résidence dispose par ailleurs d’espaces communs intérieurs, dédiés au bien-être et à l’épanouissement des étudiants.