Revel - Récital violon piano Marie Cantagrill et Eloise urbain

Marie Cantagrill sera en Concert le 14 Mars à Revel, salle Claude Nougaro, à 20h.



Il s'agit d'un concert violon piano avec Eloise Urbain. C'est un programme virtuose et romantique à la hauteur de la sensibilité hors pair de Marie Cantagrill : La tendre, calme, mais néanmoins joyeuse et vive, Sonate N°2 de Brahms, puis une œuvre de Tchaïkovski, Souvenir d’un lieu cher, où l’on retrouve véritablement l’âme russe, qui sera suivie d’une pièce de Pablo de Sarasate, virtuose et romantique…!!

Renseignements et réservations : 06 83 58 49 08 // 06 86 54 74 96