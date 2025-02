OCCITANIE - Mardi 11 Mars : comment vont vos reins ? dépistage gratuit pour la semaine nationale du rein

Mardi 11 Mars : comment vont vos reins ? dépistage gratuit pour la semaine nationale du rein

Comment vont vos reins ?

En France, 6 millions de personnes ont les reins malades et l’ignorent. Lorsqu’elles s’en rendent compte, il est souvent trop tard. Pourtant, en s’informant sur ces pathologies et les risques associés et en se faisant dépister, il est possible de retarder, voire d’éviter ces maladies très lourdes. Rappelons, par exemple, que l’insuffisance rénale est souvent synonyme de dialyse et/ou de greffe.



Tous les ans depuis 2003, l’association France Rein organise au mois de mars, la Semaine nationale du rein. La vingtième édition se tiendra du 8 mars au 15 mars prochain et représente une occasion de sensibiliser les populations à l’importance de ménager leurs reins. La thématique 2025 se propose de mettre l’accent sur le dépistage avec une question : « Comment vont vos reins ? Une détection précoce protège leur santé ! »

À Montpellier et dans l’Hérault, plusieurs événements prendront place, mais retenez déjà celui-ci, 100% gratuit et ouvert au

public, qui se tiendra le mardi 11 mars de 10h à 16h, à la Clinique du parc (entrée 1 / hall d’accueil) de Castelnau-le-Lez : un stand d’accueil dédié au dépistage des maladies rénales chroniques, en présence de professionnels et de nombreux partenaires

(Inovie, CHU de Montpellier, Groupe Clinipôle, Nephrocare…) experts du sujet.



Julie-Anne Rouvière est biologiste médicale, à Castelnau-le-Lez et membre actif de la CPTS Montpellier Nord Grand Pic Saint Loup, communauté associative composée de 200 soignants du territoire qui poursuit des missions de sensibilisation, d’information et de renfort d’accès aux soins à destination des ressortissants des 40 communes situées sur le grand Nord de Montpellier. Elle aussi, milite pour le dépistage et un dialogue décomplexé au sujet de l’insuffisance rénale. « Les laboratoires peuvent jouer un rôle central en proposant des bilans rénaux complets aux patients à risque comme le sont les personnes diabétiques, « hypertendues », les seniors... Une action simple comme le dépistage contribue à sauver des vies et réduit par ailleurs les coûts du système de santé. Une prise en charge précoce, c’est moins de dialyses et plus de qualité de vie! », explique-t-elle.