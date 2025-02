OCCITANIE - Mars bleu : En mars votre meilleur atout ? le dépistage

EN MARS, VOTRE MEILLEUR ATOUT ? LE DÉPISTAGE !

Chaque année, le mois de Mars est l’occasion de rappeler l’importance d’un dépistage régulier du cancer colorectal chez l’homme et la femme.

Le dépistage organisé reste une arme puissante dans la lutte contre ce cancer (qui touche 47 000 personnes par an. C’est le 2e cancer le plus meurtrier de France). Pourtant, le taux de dépistage chez les publics éligibles reste insuffisant : 28,6% seulement sur le territoire de la CPTS Montpellier Nord Grand Pic Saint-Loup.

Pour favoriser l’adhésion à ces dépistages, les équipes du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers en Occitanie (CRCDC OC) œuvrent avec leurs partenaires, les associations et les professionnels de santé pour PREVENIR, GUIDER et DEPISTER.

Dans l’Hérault, les 900 professionnels de santé réunis au sein de la CPTS Montpellier Nord Grand Pic Saint-Loup (rassemblant 40 communes) ont, eux aussi, décidé de s’engager pour informer, guider et dépister les populations. Tous relaient un premier message : le dépistage est simple, facile et rapide MAIS SURTOUT il sauve des vies, puisque détectés tôt, 9 cancers sur 10 guérissent !



Soyez acteurs de votre santé !

Tout au long de l’année et particulièrement pendant ce mois de Mars, de nombreuses interventions sont proposées auprès du grand public pour promouvoir les dépistages des cancers. (Calendrier des actions sur le site du CRCDC) Des Kits d’autoprélèvement sont aussi disponibles auprès de votre médecin ou directement au comptoir de votre pharmacie de proximité.

Demandez votre Kit ! Pour trouver une pharmacie formée à la remise des kits autour de vous, il existe une carte interactive, accessible en cliquant sur ce lien. Et pour le mode d’emploi (vidéo) du test, c’est par ici !

« Le dépistage organisé du cancer colorectal s’adresse aux femmes et aux hommes âgé-e-s de 50 à 74 ans. Il repose sur un test immunologique de recherche de saignement occulte dans les selles. Il est recommandé de faire le test tous les 2 ans. Le kit et l’analyse du test sont 100% pris en charge par l’Assurance Maladie », rappelle Théo FABRE, pharmacien à Jacou et membre actif de la CPTS Montpellier Nord Grand Pic Saint Loup.