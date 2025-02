HÉRAULT - ORDRE PUBLIC Fermeture administrative du restaurant La Cantine du Pescadou à Palavas-les-Flots pour une durée de 6 mois

ORDRE PUBLIC

Fermeture administrative du restaurant La Cantine du Pescadou à Palavas-les-Flots pour une durée de 6 mois

Le préfet de l’Hérault a décidé de fermer administrativement pour une durée de 6 mois le restaurant La Cantine du Pescadou situé à Palavas-les-Flots au 9002 allée de l'Abbé Brocardi.

Des troubles graves à l’ordre public ont été constatés dans cet établissement par les gendarmes le 12 janvier dernier. Initialement engagés pour des nuisances sonores, les militaires ont été confronté à un gérant qui ne se trouvait pas dans son état normal. L’individu a violemment insulté les gendarmes et, par son comportement, a contribué à rameuter plusieurs clients manifestement ivres et à l’attitude hostile. L’action des gendarmes qui cherchait à extraire le gérant de son établissement a été entravée par cette rébellion. Les militaires ont été contraints de faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule et mettre fin aux troubles. Plusieurs individus ont été interpellés. Durant son interpellation, le gérant de l’établissement a proféré de nouvelles insultes et porté de nouveaux coups aux gendarmes.

3 militaires ont été blessés dans cette intervention.

Le préfet de l’Hérault condamne les violences commises à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique. Ces violences ne sont pas tolérables et doivent être sanctionnées avec la plus grande fermeté. Plusieurs délits graves de rébellion, outrages et violences ont été relevés par les forces de l’ordre à l’encontre des clients et du gérant.

A l’issue d’une procédure contradictoire, le préfet de l’Hérault a décidé de fermer l’établissement La Cantine du Pescadou situé à Palavas-les-Flots pour une durée de 6 mois, à compter du 21 février 2025 (date de la notification de la mesure).

Le préfet rappelle que les gérants de débits de boissons sont responsables de la bonne tenue de leur établissement. Outre le respect de la loi et des règlements, leur comportement doit être irréprochable. Tout trouble à l’ordre public doit être sanctionné, en particulier lorsque des forces de l’ordre sont prises à partie et blessées.

Rétablir la sécurité du quotidien c’est sanctionner les individus qui en toute impunité transgressent les règles.

Illustration Gendarmerie