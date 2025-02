FRANCE - Tokidoki et le Jubilé 2025 : Luce, un message d'espoir universel

Tokidoki et le Jubilé 2025 : Luce, un message d’espoir universel

Le Jubilé 2025 est un événement exceptionnel qui invite les fidèles et les pèlerins du monde entier à un cheminement spirituel fondé sur la foi, l’espérance et le renouveau.

Cette célébration se déroulera à Rome, en Italie, un lieu emblématique de la tradition chrétienne et du pèlerinage. Pour accompagner cet événement, une collaboration inédite a vu le jour entre Tokidoki et l’organisation du Jubilé, donnant naissance à une mascotte unique : Luce.

Conçue par Simone Legno, fondateur de Tokidoki, Luce allie un design moderne et coloré à des éléments symboliques profonds, faisant d’elle un véritable pont entre tradition et modernité. Avec son esthétique inspirée des mangas et de la culture pop, elle attire instantanément l’attention, tout en portant un message universel de lumière et d’espoir.

Luce est plus qu’une mascotte : découvrez la magie de Luce pour le Jubilé 2025 et laissez-vous séduire par cette création unique. Dans cet article, nous explorerons l’histoire de cette collaboration artistique et la signification de Luce en tant que symbole du Jubilé 2025.

Une collaboration inédite entre Tokidoki et le Jubilé 2025

La création de Luce, mascotte officielle du Jubilé 2025, est le fruit d’une collaboration originale entre l’organisation du Jubilé et Tokidoki, la marque internationale fondée par Simone Legno. Connue pour son univers graphique inspiré des mangas et de la culture pop, Tokidoki s’est imposée comme une référence mondiale en matière de design et d’illustration contemporaine.

C’est Simone Legno lui-même qui a proposé l’idée d’une mascotte capable de porter les valeurs du Jubilé à travers un style innovant et accessible. Son objectif ? Créer un personnage capable de parler à toutes les générations, en mêlant tradition et modernité. Luce a ainsi vu le jour comme un symbole universel de lumière et d’espérance, unissant la créativité de Tokidoki aux fondements spirituels du Jubilé.

Officiellement dévoilée le 28 octobre 2024, Luce est rapidement devenue l’un des éléments emblématiques du Jubilé 2025. Son design unique et son message profondément inspirant en font une figure incontournable de cet événement exceptionnel.

Luce, une mascotte au design moderne et symbolique

Le design de Luce reflète une parfaite harmonie entre modernité et tradition. Son apparence colorée et son expression douce et bienveillante la rendent immédiatement attachante. Ses traits arrondis et ses grands yeux expressifs, caractéristiques du style Tokidoki, lui confèrent une identité visuelle forte, capable de captiver un large public, en particulier les jeunes générations. Mais derrière cette esthétique ludique se cachent des symboles profonds liés au pèlerinage et à la spiritualité : son bâton de marche, rappelant la route du pèlerin, son imperméable jaune, symbole de lumière et de protection divine, et ses bottines marquées par la route, qui témoignent du chemin parcouru avec persévérance et foi.

De plus, un détail unique se cache dans son regard : le reflet des coquilles Saint-Jacques, un clin d’œil au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui évoque le voyage spirituel et la quête intérieure. Cette fusion entre modernité et symbolisme sacré fait de Luce une mascotte universelle, capable de transmettre un message intemporel d’espérance et de renouveau.

Grâce à Tokidoki, Luce dépasse le simple rôle de mascotte pour devenir une véritable icône du Jubilé 2025, incarnant les valeurs de foi, d’ouverture et de solidarité à travers un design accessible et profondément inspirant.

Un message d’espoir qui dépasse les frontières

Luce est bien plus qu’une simple mascotte du Jubilé 2025 : elle est le symbole d’un message universel d’espoir, de lumière et de renouveau. Son design moderne, allié à des références spirituelles profondes, lui permet de parler à toutes les générations, sans distinction d’âge ou de culture. Que l’on soit croyant ou simplement en quête de sens, Luce invite chacun à entreprendre son propre voyage intérieur, à avancer avec confiance et à se laisser guider par la lumière.

Grâce à sa dimension universelle, Luce transcende les frontières et devient un repère visuel pour ceux qui célèbrent le Jubilé à travers le monde. Son message d’unité et de fraternité résonne auprès des pèlerins, des familles et des communautés, renforçant l’esprit de communion qui caractérise cet événement exceptionnel.

Pour prolonger cette expérience unique, une collection officielle de produits Luce a été créée, offrant à chacun la possibilité d’emporter avec lui un souvenir de cette célébration. Que ce soit une peluche, un porte-clés ou un vêtement à son effigie, chaque objet de cette collection capture l’esprit du Jubilé et permet de garder une trace tangible de cet événement historique.

Ne manquez pas l’opportunité de découvrir Luce et de vous laisser inspirer par son message lumineux. Plongez dans l’univers de Luce et explorez sa collection officielle pour célébrer le Jubilé 2025 avec style et spiritualité !