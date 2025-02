Haute-Garonne - La Champion's Cup REKUPO,plus grand RV sportif amateur sera à Portet-sur-Garonne les 28/02 et 1/03

La Champion’s Cup REKUPO sera à Portet-sur-Garonne

les 28 février et 1er mars (complexe municipal)

EcoDDS et la Champion’s Cup sont heureux d’annoncer la venue de la Champion’s Cup REKUPO à Portet-sur-Garonne.

68 équipes se rencontreront durant 2 jours sur la pelouse du stade Antoine Cruchon pour la sélection « Occitanie ». Ce tournoi constitue le plus grand rassemblement de jeunes footballeurs et footballeuses amateurs en France, avec au total 608 clubs engagés et 6080 jeunes âgés de 8 à 13 ans. Un rendez-vous également éducatif, avec une sensibilisation au tri et au recyclage avec le village REKUPO, qui offre une expérience immersive et ludique du parcours du déchet.

4 autres étapes sont à venir dans tout le pays avant la grande finale

à Nice les 27 et 28 mai (à l’Allianz Riviera).

Le calendrier des matchs :

Vendredi 28/02 : 9h00-17h30 - Catégorie U9 (24 équipes) et U13 féminines (8 équipes).

Samedi 01/03 : 9h00-17h30 - Catégorie U11 garçons (36 équipes).

Un tournoi organisé par Jean-Christophe Marquet, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, devenu une compétition de référence dans le monde du football.

Lancé en 2010 par Jean-Christophe Marquet, le tournoi rassemble plus de 6000 jeunes sportifs venus de toute la France et issus des catégories : U9, U11, U13 féminines.

C’est une compétition sans équivalent qui s’articule autour des valeurs du sport, de l’éducation au respect de l’environnement, et de l’inclusion.

A Portet-sur-Garonne, 68 équipes venues de la région Occitanie défendront leurs couleurs pour remporter leur ticket et jouer à Nice lors de la grande finale fin mai.

Une occasion inoubliable pour ces futurs sélectionnés d’affronter à l’Allianz Riviera des jeunes issus de clubs professionnels tels que l'OGC Nice, l'OM, le PSG, Montpellier, le Stade Rennais, Toulouse et le mythique club italien de la Juventus Turin.

Les frais d’inscription des équipes sont offerts par 11TeamSports, partenaire de l’événement, via son équipementier Nike.

Le football est aussi une plateforme éducative : avec le village REKUPO, déployé par EcoDDS, les citoyens de demain se forment au geste de tri à travers une expérience unique.

En tant que sport le plus populaire du pays, le football a un rôle social. C’est même l’une des principales plateformes éducatives derrière l’école.

D’où la démarche d’EcoDDS, partenaire premium de l’événement, d’aller à la rencontre des jeunes dans les stades pour la deuxième année consécutive, et de contribuer au respect de pratiques plus vertueuses en transmettant les bonnes pratiques à adopter en matière de tri des déchets chimiques.

En effet, EcoDDS est l’éco-organisme qui, sous agrément de l’état, collecte, recycle et traite les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) (peintures, colles, mastics, antifouling, engrais, désherbants…), et les outillages du peintre (pinceaux, rouleaux …) dans des conditions visant à préserver aussi bien la santé de chacun que l’environnement.

Cet engagement s’exprime à travers une expérience immersive du parcours du déchet, proposée dans le village REKUPO, un espace de 150m2 ouvert à tous, installé à côté des terrains. Au programme : une exposition pédagogique, des jeux sur le tri des déchets, un photocall, un quiz… consacrés aux pratiques de recyclage et au tri des déchets chimiques.

L’intérêt est au rendez-vous : 11 585 visiteurs de tous les âges sont venus découvrir le village REKUPO en 2024.

Une compétition qui met en avant l’inclusion.

L’engagement pour le développement du football féminin s’exprime par une large ouverture de la compétition aux filles, engagées dans la catégorie U13.

De plus, cette année la Champion’s Cup REKUPO bénéficie du soutien et de la présence de l’équipe de France de cécifoot médaillée d’or aux JO paralympiques. Elle évoluera lors d’un show de lever de rideau pour la grande finale à Nice.

Toutes les étapes :

Sud : 12 et 13 février à Saint-Maximin (stade Christian Audibert).

Grand Ouest : 20 et 21 février à Basse-Goulaine (stade Henri Michel).

Nouvelle Aquitaine : 24 et 25 février à Mérignac (Stade Antoine Cruchon).

Occitanie : 28 février et 1er mars à Portet-sur-Garonne (complexe municipal).

Hauts de France : 7 et 8 avril à Beauvais (stade Pierre Brisson).

Grand Est : 11 et 12 avril à Schiltigheim (stade Gustave Kitzinger).

Ile de France : 15 et 16 avril à Cergy-Pontoise (stade Salif Keita).

Auvergne Rhône Alpes : 29 et 30 avril à Chassieu (complexe sportif Romain Tisserand).

Finale : 27 et 28 mai à Nice (Allianz Riviera).

A propos de la Champion’s Cup REKUPO

Créée à Marseille en 2010, la Champion’s Cup est une compétition de football réunissant des clubs amateurs à travers la France. Elle regroupe trois catégories, U9, U11 et U13 féminines. Durant ces 14 dernières années, elle n’a cessé de grandir et de se développer, devenant une référence dans le monde du football français et le plus grand rassemblement de jeunes footballeurs catégories U9 et U11 en France, réunissant près de 7000 jeunes. En 2010, elle réunissait 60 clubs de la région Provence Alpes Côte d’Azur, aujourd’hui, elle réunit 608 clubs dans toute la France Métropolitaine. Depuis 2024, des clubs professionnels intègrent la compétition lors des phases finales qui se dérouleront pour la deuxième année consécutive à l’Allianz Riviera à Nice.

Pourquoi REKUPO ?

Créé en 2018, REKUPO est le dispositif de collecte gratuit des déchets chimiques (peintures, colles, mastics, antifouling, engrais, désherbants…) conçu par EcoDDS pour les professionnels et les particuliers. Ces déchets (produits vides, souillés ou avec un reste de contenu) sont potentiellement dangereux pour la santé et l’environnement. Ils doivent être déposés en déchetterie ou dans l’un des 2 500 points de collecte REKUPO présents en France métropolitaine ainsi que dans les DROM. Les déchets sont ensuite collectés par des opérateurs de déchets spécialisés, puis triés pour être recyclés, valorisés énergétiquement (chauffage, électricité) ou éliminés dans des conditions respectueuses de l’environnement. Depuis 2018, plus de 8 600 tonnes de déchets chimiques ont été collectées grâce au dispositif REKUPO.

A propos d’EcoDDS

EcoDDS est une société à but non lucratif dont la mission est d’encourager au tri, à la collecte, à la valorisation et au recyclage des déchets chimiques. Elle assure le traitement dans des conditions respectueuses de la santé et de l’environnement des déchets chimiques utilisés pour le bricolage, la décoration, le jardinage, l’entretien de la maison ou du véhicule : peintures, enduits, colles, mastics, engrais, produits phytosanitaires, anti-mousses, filtres à huile, désinfectants piscine, outillages du peintre, etc. Son action consiste à inciter chaque citoyen et chaque professionnel à un geste de tri adapté en proposant des dispositifs de collectes et de tri de proximité. EcoDDS couvre un réseau national de plus de 60 millions d’habitants et assure la collecte dans plus de 6500 points (déchetteries ou dispositifs REKUPO). EcoDDS encourage et accompagne les parties prenantes dans leur volonté d’accélérer la transition vers une société où l’usage des produits chimiques sera pleinement neutre pour l’environnement. Plus d’informations sur www.ecodds.com.

