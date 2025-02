Haute-Garonne - Martres-de-Rivière : une ombrière photovoltaïque pour la mairie et la salle des fêtes

Le Maire de Martres-de-Rivière, Jean-Paul SALVATICO, et le Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), Thierry SUAUD, ont inauguré le 21 février dernier l’ombrière photovoltaïque en autoconsommation installée sur le parking de la mairie.

Ont notamment participé à cette rencontre aux côtés des membres du conseil municipal de Martres-de-Rivière et des équipes du SDEHG, M. Serge Larqué, Président du SIVOM du Haut-Comminges, les élus des communes voisines et les représentants de l’entreprise Citéos.

Cette ombrière, d’une puissance de 9 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité au bâtiment de la mairie et la salle des fêtes situé à proximité. Au total, 20 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 42 m² représentant une production annuelle de 11 MWh. 65% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par la mairie et la salle des fêtes et le restant est revendu.

Cette nouvelle installation permet ainsi à la commune de diminuer sa facture d’électricité en autoconsommant l’électricité produite et de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus. L’ombrière rapportera ainsi 1 770 € par an à la commune grâce à l’énergie économisée et les recettes de la revente de l’électricité produite en surplus.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme du SDEHG de développement de l’autoconsommation par la mise en place d’ombrières photovoltaïques au profit des communes haut-garonnaises.

Au-delà de l’engagement de la commune dans la production d’énergie renouvelable, le dispositif proposé par le SDEHG permet un amortissement des coûts d’investissement dès la mise en service de l’ombrière.

Jean-Paul SALVATICO, Maire de Martres-de-Rivière :

« Ce projet d’ombrière photovoltaïque en autoconsommation s’inscrit pleinement dans les actions menées par le Conseil municipal en faveur de la transition écologique. En 2023, nous avons également inscrit la commune dans le programme LED++ porté par le SDEHG pour la rénovation de l’éclairage public, ce qui se traduit par un gain énergétique de 79% et porte notre taux d’équipement en LEDS à 78%. »