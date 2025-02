CASTELNAU LE LEZ - La suppression du passage à niveau 39 serait-elle … enterrée ?

Le plan des mobilités 2032 (PDM) de Montpellier Méditerranée Métropole est actuellement soumis à enquête publique et appelle les habitants et institutions à déposer des contributions.

L’occasion de répondre, enfin, aux nombreux castelnauviens qui demandent depuis des années, la suppression du passage à niveau ferroviaire n°39 (PN39), au croisement de l'avenue Marcel-Dassault avec la ligne de train Nîmes-Montpellier ?

Monsieur le maire de Castelnau et vice-président délégué à la voirie de la Métropole aurait-il omis de faire inscrire sa suppression dans le PDM ?

Le PN39 gère le passage de 150 trains par jour, et impacte le transit des 11 000 véhicules et de plus de 1 000 piétons, cyclistes et trottinettes qui rejoignent ou quittent l’avenue de l’Europe.

Il provoque, aux heures de pointe, des remontées de files d’attente de véhicules qui bloquent régulièrement le fonctionnement du carrefour de la Galine.

Monsieur le préfet de l’Hérault dans son avis, au titre de personne publique associée au PDM, rappelle que ce PN est le plus accidentogène d’Occitanie et s’étonne que sa suppression ne figure pas au PDM.

Il demande instamment qu’elle y soit inscrite avec un calendrier précis de réalisation.

Le plus surprenant, à la question, quelle suite allez-vous donner à cet avis, la réponse de la Métropole est : Aucune.

Alors que ce PN fait trop souvent l’actualité tragique de Castelnau, la presse se faisant régulièrement l’écho de suicides ou tentatives en ce lieu.

Ce mois-ci, le 11 février, Monsieur le préfet de l’Hérault à décoré, 2 policiers municipaux, intervenus avant le passage d’un train pour sauver un piéton entré par le PN 39 et qui circulait sur la voie ferrée.