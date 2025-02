Pyrénées-Orientales - La caravane rurale de La France Insoumise dans la moyenne vallée de la Têt

Dans le cadre de la mise en mouvement de sa caravane rurale moyenne Vallée de la Têt, La France Insoumise sera présente dans plusieurs communes jeudi 27 février pour des distributions de tracts concernant le pouvoir d’achat, intitulés « Alerte ! Macron veut encore vous faire les poches ».

Il s’agira d’aller au contact de la population pour promouvoir et populariser les propositions de La France Insoumise contenues dans son programme qui vient d’être actualisé, « L’Avenir en commun », visant à redonner du pouvoir d’achat au plus grand nombre (augmentation des salaires, remboursements des frais de santé, blocage des prix des produits de première nécessité etc.).

Plusieurs haltes sont prévues au cours de la journée, Le Soler à 10 heures, Millas à 11 heures 30, Ille-sur-Têt à 14 heures et 15 heures 30.

Francis DASPE, animateur de groupe d’action France insoumise