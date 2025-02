Albi - SÉCURITÉ : PLAN PRÉFECTORAL DANS LE TARN

Sécurité : le préfet du Tarn a présenté son plan d’action.

Laurent Buchaillat, le préfet du Tarn a décliné les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour répondre à la demande du Ministre de l’Intérieur pour « restaurer la sécurité au quotidien ».

Au lendemain d’une fusillade qui heureusement n’a pas fait de victimes dans la population du quartier Lapanouse à Albi, le représentant de l’Etat était attendu sur ce sujet brûlant de la sécurité.

Le préfet a donc annoncé 3 mesures prioritaires :

*L’intensification de la lutte contre les trafics de stupéfiants

*Le renforcement de la lutte contre les cambriolages

*L’amélioration de l’accueil des victimes de violences intra familiales.

« On aurait pu espérer qu’un volet soit consacré à un combat renforcé contre les trafics d’armes qui semblent en augmentation « a déclaré la section du PCF albigeois qui dénonce les moyens budgétaires insuffisants que l’Etat accorde aux forces de police et à la justice et qui propose le recrutement pour le pays de 60.000 fonctionnaires de police dont de nombreux agents de proximité , ce qui correspondrait pour une agglomération comme celle d’Albi au moins à 60 postes de gardien de la paix supplémentaires.

La gauche souvent accusée par la droite et l’extrême-droite de « laxisme » sur les questions de sécurité devra répondre à cette problématique dans le cadre des élections municipales. Si à Albi les partis de gauche n’ont pas signé d’accord électoral ils ont cependant commencé une série de réunions publiques thématiques. Inauguré par le PCF lors d’une réunion qui a rassemblé 70 personnes sur le thème de l’emploi, ce cycle se poursuivra justement avec le thème « Vivre en sécurité à Albi et dans son agglomération » lors d’une soirée organisée le 20 mars prochain par le PRG et à laquelle le PCF et le PS apporteront aussi leurs propositions respectives pour en débattre avec les citoyens.