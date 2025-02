Servian - "Viens on s'dit Oui" : le Salon du Mariage et de l'Événementiel à La Parenthèse !

"Viens on s'dit Oui" : le Salon du Mariage et de l'Événementiel à La Parenthèse !

Les 1er et 2 mars 2025, La Parenthèse à Servian se transforme en véritable temple de l’amour avec le Salon du Mariage et de l’Événementiel "Viens on s'dit Oui". Un événement incontournable pour tous ceux qui rêvent d’un mariage féerique !

Au programme :

Plus de 50 exposants professionnels prêts à réaliser vos rêves.

Défilés à 11h et 15h pour découvrir les dernières tendances nuptiales.

Tombola exceptionnelle avec des lots fabuleux à gagner, dont une robe de mariée offerte par la Boutique Blanc Poudré de Béziers !

Les futurs mariés auront l’opportunité de rencontrer des experts du secteur et de profiter de conseils précieux pour organiser leur journée spéciale.

"L’entrée est GRATUITE !" s'exclament les organisateurs, une chance à saisir pour plonger dans l'univers du mariage sans débourser un centime !

Rendez-vous donc à La Parenthèse, les 1er et 2 mars, pour un week-end magique ! Pour plus d’informations, visitez le site www.viensonsditoui.com.

Ne laissez pas passer cette occasion de faire de votre rêve une réalité !