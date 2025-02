Albi - Fusillades a LAPANOUSE: il faut des moyens pour la sécurité

ALBI-LAPANOUSE : « L’ÉTAT DOIT AGIR ET PROTÉGER LA POPULATION »

Déclaration de la section de l’Albigeois du PCF

Pour droit à la sécurité et à la tranquillité pour tous !

Les récents événements au quartier Lapanouse d’Albi où ont eu lieu des fusillades en pleine rue inquiètent légitimement la population.

La section de l’Albigeois du PCF condamne avec la plus grande fermeté ces actes criminels qui mettent en danger la sécurité et la vie des habitants. Nous adressons notre totale solidarité aux habitants et aux forces de l’ordre qui interviennent pour sécuriser notre ville.

Les communistes et leurs élus ont défini plusieurs priorités majeures pour renforcer la sécurité et garantir la tranquillité publique : le recrutement de 60 000 fonctionnaires dans la police, la gendarmerie et les douanes ; la revalorisation des salaires ; l’abrogation de la réforme de la police judiciaire ; l’intensification de la lutte contre les réseaux criminels majeurs ; le renforcement du maillage territorial avec davantage de brigades de gendarmerie et de commissariats, la question de complémentarité entre les policiers municipaux et nationaux sans jamais tomber dans le transfert des missions devant relever d’une politique nationale. Ces propositions ont été portées par une délégation conduite par Fabien Roussel et Cécile Cukierman, composée de parlementaires communistes des groupes GDR à l’Assemblée nationale et CRCEK au Sénat, ainsi que de maires communistes venus de toute la France, lors de leur rencontre avec le ministre de l’Intérieur.

Le budget de l’Etat reste cependant très insuffisant pour lutter efficacement contre cette insécurité qui menace nos concitoyens.

La prolifération d'armes de guerre sur le territoire due à un commerce qui profite à des lobbies mafieux nécessite une action de l'Etat, cependant ce dernier ne donne pas les moyens à nos forces de police et de justice de démanteler les réseaux du crime qui continuent d'agir en toute impunité. Il n'est plus acceptable qu'autant d'armes illégales circulent ainsi dans le pays. Tant que le gouvernement refusera de mettre à contribution les profits des grands groupes capitalistes, ne mènera pas une lutte implacable contre la fraude fiscale des plus riches et ne donnera pas aux forces du travail la priorité pour l'emploi, les services publics et le pouvoir d'achat , les moyens pour lutter contre l’insécurité continueront d’être insuffisants situation qui met en danger les populations et les agents des services publics de maintien de l'ordre républicain. Nous appelons les habitants à être toujours plus solidaires pour améliorer leur vie quotidienne, à agir ensemble pour obtenir les moyens de la sécurité, à lutter pour l'emploi et la justice sociale. Ils peuvent compter sur l’action des communistes.

Pour le secrétariat de section du PCF

Le secrétaire de section

Jean-Paul LEGRAND