Cahors - Mi-mandat : les élus communistes d'Occitanie présentent leur bilan

Les élus communistes du Conseil régional d’Occitanie étaient aujourd’hui à Cahors pour présenter leur bilan de mi-mandat dans le cadre des réunions publiques organisées sur l’ensemble du territoire. Pierre Lacaze, président du groupe Communiste, Républicain et Citoyen et vice-président de la Région Occitanie, était aux côtés de Marie Piqué, conseillère régionale du Lot, et de Jean-Christophe Vialaret, secrétaire fédéral du PCF 46. Une quarantaine de militants étaient présents dans les locaux du PCF pour échanger sur les actions menées depuis 2021 et les perspectives à venir.

Les élus communistes d’Occitanie agissent au service des habitants pour défendre les travailleurs, renforcer les services publics et engager la transition écologique. Ils ont obtenu des avancées concrètes pour améliorer le quotidien des Occitans, comme la gratuité des manuels scolaires et la dotation d’ordinateurs pour les lycéens, le train à 1 euro, la création de 21 centres de santé, la réouverture de lignes TER et des investissements massifs pour la réindustrialisation écologique et la relance de sites industriels comme la SAM dans l’Aveyron. Depuis 2016, ils ont soutenu la construction de 37 000 logements sociaux et renforcé les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique et alimentaire.

« Nous démontrons chaque jour qu’une politique de gauche audacieuse et efficace est possible en Occitanie. Nous avons fait de notre région un laboratoire de la réindustrialisation écologique et de la solidarité, en agissant pour le bien commun et en refusant les logiques libérales qui cassent les services publics et les droits des travailleurs », affirme Pierre Lacaze, président du groupe CRC.

Marie Piqué a souligné également l’importance de l’action des élus communistes pour répondre aux besoins des territoires : « Partout en Occitanie, nous sommes aux côtés des habitants pour défendre leurs droits et construire des solutions concrètes contre les inégalités. Notre engagement est total pour renforcer les services publics, soutenir le pouvoir d’achat et accompagner les luttes sociales. »

Les échanges avec les militants ont confirmé l’importance de poursuivre ces combats avec, toujours, la même ambition : faire de l’Occitanie une région solidaire, ancrée dans la justice sociale et la transition écologique. « Les élus communistes continueront à porter ces exigences avec détermination au sein de la majorité régionale », a conclu Pierre Lacaze.