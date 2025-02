HÉRAULT - Victimes : un soutien renforcé pour mieux les accompagner

Victimes : un soutien renforcé pour mieux les accompagner

À l’occasion de la 35ᵉ Journée européenne des victimes, le ministère de la Justice met en avant les dispositifs mis en place pour venir en aide aux personnes victimes d’infractions pénales. Face à une demande croissante de soutien, des mesures significatives ont été instaurées pour garantir un accompagnement adapté et accessible à tous.

Des lieux d’accueil au plus proche des victimes

En 2025, le gouvernement consacre 54,3 millions d’euros à la politique d’aide publique aux victimes, soit une augmentation de 89 % depuis 2020. Cette enveloppe permet de financer un réseau de 190 associations présentes sur tout le territoire : juridictions, 3 029 Point-justice, Maisons France Services, commissariats et hôpitaux.

Un numéro unique pour toutes les victimes

Mis en place depuis 2009, le 116 006 permet aux victimes d’obtenir une aide immédiate et confidentielle, partout en Europe. En 2024, 61 390 appels ont été enregistrés, soit une hausse de 24 % par rapport à 2023.

Un soutien concret et personnalisé

Dans chaque tribunal judiciaire, un Bureau d’Aide aux Victimes (BAV) accueille, informe et oriente gratuitement les victimes. En 2023, plus de 150 600 personnes ont bénéficié de cet accompagnement dans ces bureaux, et 399 000 victimes ont été soutenues par des associations financées par le ministère.

Les victimes peuvent également effectuer leurs démarches en ligne via le portail d’aide juridictionnelle accessible sur www.justice.fr, simplifiant ainsi l’accès aux recours judiciaires.

???? « Les victimes ne doivent pas se sentir seules face aux épreuves. Grâce à ces dispositifs, elles bénéficient d’un accompagnement humain et efficace », souligne un représentant du ministère.

Avec ces avancées, la France réaffirme son engagement en faveur d’une meilleure reconnaissance et protection des victimes.

