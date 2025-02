HÉRAULT - Proposition de Loi pour l'Indexation des Salaires sur l'Inflation

Intervention de Christian Bilhac

Proposition de Loi pour l'Indexation des Salaires sur l'Inflation

Lors de la séance d'examen de la proposition de loi du groupe CRCE-K, Christian Bilhac a exprimé ses inquiétudes quant à la dégradation du pouvoir d'achat des Français et a plaidé en faveur de l'indexation des salaires sur l'inflation.

« Ce texte soulève deux questions essentielles : la préservation du niveau de vie des Français et la valorisation du travail », a déclaré Christian Bilhac. Il a souligné que de nombreuses offres d'emploi restent inoccupées en raison de salaires jugés peu attractifs, ce qui remet en question l'appétence pour le travail.

Les opposants à l'indexation des salaires craignent une spirale inflationniste, en plus de la hausse des coûts de production et de la baisse de compétitivité des PME, TPE, commerces et artisans. Cependant, le sénateur a insisté sur les témoignages des Français, préoccupés par la diminution constante de la quantité de produits qu'ils peuvent acheter, malgré une inflation persistante.

Depuis trois ans, le pouvoir d'achat des Français est en chute libre, avec une inflation atteignant 5,2% en 2022 et 4,9% en 2023. Bien que les prévisions indiquent un ralentissement à 1,5% en 2024, le parlementaire met en garde : « L'effet cumulé de l'inflation est dévastateur et entraîne une paupérisation croissante de nos concitoyens. La Banque de France estime que 600 000 personnes sont en situation de surendettement en 2024, une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. »

Il a plaidé en faveur d'une réforme urgente pour protéger la dignité des travailleurs, en affirmant que les salaires ne doivent pas être utilisés comme une variable d'ajustement économique. « L'indexation des salaires sur l'inflation garantirait aux salariés que leurs efforts ne seraient pas dévalorisés. Des pays comme la Belgique et le Luxembourg illustrent que cette approche peut être mise en œuvre sans déstabiliser l'économie. »

Concernant le soutien à cette proposition de loi, Christian Bilhac a indiqué que les votes au sein de son groupe seraient partagés, avec une majorité d'abstentions, tout en affirmant son propre soutien. Il a remercié le groupe CRCE-K pour avoir ramené au centre des débats la question fondamentale de la valeur du travail et son importance cruciale dans la discussion politique actuelle.