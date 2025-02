Béziers - Les toreros n'ont rien à faire au Salon de l'Agriculture !

Aux côtés de sept autres organisations contre la corrida, le COLBAC (Comité de liaison biterrois pour l’abolition de la corrida), a adressé un courrier aux organisateurs du Salon International de l'Agriculture (SIA) pour leur demander de ne plus autoriser la présence de toreros lors de l'édition 2025 qui se tiendra du 22 février au 2 mars.

En 2023 et 2024, des démonstrations de tauromachie espagnole (toreo de salon) ont été organisées au sein du SIA, suscitant l'incompréhension d'un grand nombre de visiteurs. La présence de toreros est incongrue et incompatible avec la vocation du salon, qui valorise l'élevage et l'agriculture à des fins alimentaires. Or, les taureaux dits de "combat" ne sont pas élevés pour nourrir la population, mais pour approvisionner l’industrie de la corrida.

En tolérant cette présence, le salon de l'agriculture fait la promotion de la violence volontairement infligée à un animal, donnée en spectacle pour le divertissement de l’homme. Promouvoir les spectacles sanglants que sont les corridas est en contradiction avec les valeurs que le SIA prétend défendre, notamment la prise en compte et l'amélioration du bien-être animal. Rappelons que l'article 521-1 du Code pénal qualifie la corrida de sévices graves et actes de cruauté envers un animal.

Depuis plus de 60 ans, le SIA n'avait jamais accueilli de toreros. Pourquoi ce revirement depuis 2023 ? Le SIA ne doit pas être instrumentalisé à des fins de propagande tauromachique. Le COLBAC dénonce les manœuvres du milieu taurin qui s'infiltre partout où il peut afin de légitimer et rendre acceptable une pratique barbare rejetée par près de 8 Français sur 10 en raison de sa cruauté.

Le COLBAC et les autres signataires demandent instamment aux organisateurs du SIA de ne plus permettre la présence de toreros dans l'édition 2025 du Salon.

SIGNATAIRES :

COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l’Abolition de la Corrida)

COVAC (Collectif des Vétérinaires pour l’Abolition de la Corrida)

CRAC Europe (Comité Radicalement Anti Corrida)

FLAC (Fédération des Luttes pour l’Abolition des Corridas)

Landes Anti Corrida

No Corrida

PROTEC (Collectif Protégeons les Enfants des Corridas)

Le VAR contre la corrida