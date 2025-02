Toulouse - Le MEDEF 31 et la MLHG s'unissent pour renforcer l'insertion professionnelle des jeunes

Le MEDEF Haute-Garonne et la Mission Locale Haute-Garonne ont signé une convention de partenariat visant à renforcer leurs actions conjointes en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Cet accord marque une nouvelle étape dans leur engagement commun pour favoriser l’accès à l’emploi et promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes sur le territoire.

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche collaborative autour de deux priorités stratégiques : l’emploi et l’entrepreneuriat.

Favoriser des rencontres jeunes-entreprises . Plusieurs événements seront organisés pour mettre en relation les jeunes avec les entreprises locales. Parmi les actions prévues : des job datings axés sur l’emploi et l’alternance, des manifestations valorisant l’insertion professionnelle par le sport, ainsi que des actions de découverte des métiers et des formations. Des périodes d’immersion en entreprise (PMSMP) seront également mises en place, notamment pour les jeunes mineurs.

Promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes sera encouragée par diverses actions. Des rencontres avec le chef de projet entrepreneuriat du MEDEF Haute-Garonne offriront une première approche pour ceux qui témoignent d'une envie d'entreprendre. Des échanges avec des chefs d'entreprise permettront aux jeunes de mûrir leur réflexion et de structurer leurs idées. Des jurys axés sur les soft skills en entrepreneuriat offriront un cadre valorisant pour présenter leurs projets de création…

Dans le cadre de ce partenariat, le MEDEF Haute-Garonne mettra à profit son vaste réseau d’entreprises et son expertise pour accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie professionnelle. De son côté, la Mission Locale Haute-Garonne mobilisera l’ensemble de ses services afin de garantir une égalité des chances et lutter contre les discriminations à l’embauche.

Chaque structure désignera un référent pour assurer le suivi et le bon déploiement du partenariat. Un bilan annuel permettra d’évaluer les actions menées et d’ajuster les objectifs si nécessaire.

Valérie Jimenez, Présidente déléguée du MEDEF Haute-Garonne, déclare : « Ce partenariat illustre notre volonté de renforcer les ponts entre les jeunes et le monde de l'entreprise. Le dynamisme de notre territoire et l'engagement de nos entreprises permettent de proposer des solutions concrètes et innovantes pour leur insertion professionnelle. »

Sabine Geil-Gomez, Présidente de la Mission Locale Haute-Garonne, ajoute : « L’entreprise est un acteur essentiel dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Avec la signature de cette convention, nous franchissons un cap dans un partenariat déjà solide en renforçant nos actions : faire se rencontrer les jeunes et les entreprises et développer l’entreprenariat ».

Ce partenariat témoigne de l’importance de la coopération entre les acteurs économiques et les structures d’accompagnement pour relever le défi de l’insertion des jeunes et contribuer à la dynamique économique locale.