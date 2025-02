Toulouse - Un rein, c'est pas rien ! : campagne de dépistage des maladies rénales, du 8 au 15 mars, à Toulouse

À NOTER DANS VOTRE AGENDA :

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DES MALADIES RÉNALES

???? Du 8 au 15 mars

???? Place Saint-Georges à Toulouse

9e édition de l’opération « Un rein c’est pas Rien » ! La clinique Saint-Exupéry et l’association France Rein Occitanie Midi-Pyrénées organisent 8 journées de sensibilisation et de prévention des maladies rénales dans le cadre de la Semaine nationale du rein.

???? Objectifs : proposer un dépistage précoce, délivrer les conseils clé pour préserver ses reins et plus généralement, mieux faire connaître le rein et les maladies rénales.

Au programme :

???? Dépistage gratuit

???? Échanges avec des professionnels de santé

En 2024, plus de 2 700 personnes ont été dépistées : 44 % présentaient une anomalie et 21 % ont été orientées vers leur médecin traitant.