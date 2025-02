Aveyron - Une productrice engagée de l'Aveyron fait face à la crise du bio grâce à un modèle juste et durable

À l’approche du Salon International de l’Agriculture, la tension des agriculteurs reste vive. Et pour cause, un an après les grandes manifestations, de nombreux dossiers sont encore sur la table et le revenu agricole 2024 devrait baisser pour la deuxième année consécutive (-7,7%)(1). Ce dernier est aujourd’hui menacé par l’accord de libre-échange du Mercosur, la concurrence déloyale, des prix toujours plus bas, ou encore le dérèglement climatique qui impacte à la fois la quantité et la qualité des productions. Face à un modèle à bout de souffle et une profession en détresse, Bio Équitable en France réaffirme sa conviction qu’une autre voie est possible.

En effet, en conciliant juste rémunération et transition agro-écologique, le commerce équitable peut apporter une réponse collective aux enjeux du monde agricole. Les 5 000 fermes issues des 130 filières labellisées Bio et Équitable en France construisent au quotidien un modèle de commerce équilibré et juste pour les producteurs. C’est ce modèle qui a aidé ces derniers à surmonter la crise du bio. Après deux années marquées par une forte inflation, le marché a amorcé une reprise encourageante en 2024, notamment dans les magasins spécialisés comme Biocoop dont les revenus ont augmenté de 8 % sur un an(2). Bien que la situation reste fragile pour nombre de producteurs engagés dans des modèles de production durable, ils sont convaincus que ce ”commerce autrement” est une alternative crédible et doit se dupliquer partout. En témoignent les partenaires du label Bio Équitable en France comme Séverine Rouquette, productrice de lait de brebis bio à Saint-Sever-du-Moutier (12), qui a surmonté la crise du bio grâce à ce modèle qui lui permet d’être plus résiliente face aux fluctuations du marché.

« Notre engagement avec Bio Équitable en France nous a aidé à surmonter la crise du bio en apportant à nos partenaires des garanties sur la qualité et la provenance de notre lait, ainsi que nos méthodes de production respectueuses de l'environnement. Nos partenariats et notre confiance mutuelle avec Aveyron Brebis Bio, les transformateurs et les metteurs en marché des produits frais, des fromages et du lait ont ainsi été renforcés. Par ailleurs, les contrats sur les volumes de lait transformé, les prix équitables et la durée nous ont permis de maintenir des débouchés. Alors que de nombreuses enseignes ont déréférencé des produits bio de leurs rayons, le label a permis à nos produits de rester dans les magasins et donc visibles auprès des consommateurs désireux de soutenir des filières garantissant une rémunération équitable et un engagement social des tous les acteurs de la chaîne de valeur. », témoigne Séverine Rouquette.

