Tarn et garonne - La gestion de l'ASE par le Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne soulève de vives inquiétudes

Communiqué de Marine Hamelet, député RN de Tarn-et-Garonne

La gestion de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) par le Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne soulève de vives inquiétudes. Ce service, dont la mission première est de protéger les enfants en danger, semble aujourd’hui dysfonctionner au point de devenir une source d’insécurité pour les mineurs qu’il est censé défendre.

Les alertes se multiplient et les faits s’accumulent. Les agents de l’ASE dénoncent des conditions de travail de plus en plus dégradées : manque de moyens humains, charge de travail intenable, absence de soutien institutionnel. Ce manque de ressources compromet directement la qualité de la prise en charge des enfants et met en péril leur sécurité.

Pire encore, l’affaire récente d’un agent soupçonné d’avoir transmis des informations confidentielles sur des mineures à son ex-compagnon, un proxénète, reste irrésolue. Ce scandale jette une ombre inquiétante sur l’intégrité du service et expose les failles de contrôle du département. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? Qui est responsable ? Quels dispositifs sont mis en place pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise ? L’opacité qui entoure cette affaire ne fait qu’accroître la défiance envers la gestion de l’ASE.

En tant que membre de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance de l’Assemblée Nationale, j’ai demandé à rencontrer M. Weill le président du Conseil départemental pour évoquer ces questions, mais ma demande a été refusée.

À ces dysfonctionnements internes s’ajoute la gestion des Mineurs Non Accompagnés (MNA), imposés par l’État. Leur prise en charge représente un coût considérable pour le département et pèse lourdement sur des structures déjà saturées. Leur afflux croissant met encore davantage en tension un système au bord de la rupture.

Nous exigeons des réponses, des actes concrets et une gouvernance digne de la mission essentielle qu’est la protection de l’enfance. Laisser perdurer cette situation, c’est trahir la confiance des familles et des enfants placés sous la responsabilité du département.