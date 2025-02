Balma - Symexo lève 750 000 € pour accélérer son développement

SYMEXO LÈVE 750 000 € POUR ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT

Symexo, spécialiste de l'infogérance informatique et fournisseur de services additionnels, annonce la clôture de sa seconde levée de fonds de 750 000 euros. Cette opération a été réalisée auprès de Multicroissance, société de capital-investissement de la Banque Populaire Occitane, investisseur historique de Symexo, et Bpifrance, partenaire de la société depuis plusieurs années. Ce financement a pour objectif de soutenir la croissance à deux chiffres de l'entreprise toulousaine tout en renforçant son expertise en cybersécurité.

Les fonds levés vont ainsi permettre à la société Symexo d’investir dans plusieurs axes stratégiques :

Le renforcement de ses outils de production pour garantir la qualité de service attendue de ses clients.

La mise en œuvre d’un programme de certifications ISO 27 000, HDS et ENR, afin de renforcer la conformité et la sécurité de ses opérations.

Le développement de sa cellule cybersécurité et téléphonie d’entreprise, répondant à une demande croissante du marché pour des solutions sécurisées et robustes.

« Cette augmentation de capital nous permet non seulement de renforcer notre expertise en cybersécurité, mais également de consolider notre position de partenaire de confiance pour les entreprises recherchant des solutions informatiques sécurisées et performantes. », commente Stéphane Vinazza, Président et fondateur de Symexo.

Cette nouvelle levée de fonds s'inscrit dans la continuité de la dynamique de croissance de Symexo. En 2022, la société avait déjà levé 500 000 € auprès de Multicroissance. Cet investissement a permis à Symexo de doubler son chiffre d'affaires et ses effectifs en trois ans pour atteindre 80 collaborateurs, 16 agences et un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros HT à fin 2024.

Symexo ambitionne de poursuivre cette trajectoire de croissance et vise un chiffre d'affaires de 15 millions d’euros HT d'ici 2028, avec un maillage national complet grâce au développement de nouvelles agences de proximité.

« Nous sommes fiers d'avoir finalisé cette opération avec Multicroissance qui partage notre vision, dans un contexte de financement exigeant. Cette seconde levée de fonds représente une étape stratégique dans notre développement. Elle va nous donner les moyens d’atteindre nos objectifs ambitieux à horizon trois ans. », poursuit Stéphane Vinazza.

« Cette nouvelle levée de fonds s’inscrit dans le plan stratégique Cap 2025 - engagé en 2022 - qui coïncidait avec notre premier investissement dans Symexo. Les objectifs clairs et ambitieux affichés à l’époque ont été atteints voire dépassés pour certains. Le chiffre d’affaires est en forte progression, avec une offre de services et commerciale lisible, adaptée et pertinente. Cette réussite découle d’un travail de fond engagé par Stéphane Vinazza en concertation avec ses équipes, structurées par métiers sur ces dernières années. Notre nouvel investissement vise aujourd’hui, à conforter la croissance, et poursuivre le maillage du territoire et à investir sur plusieurs axes stratégiques qui renforceront le positionnement de partenaire de confiance de Symexo auprès de ses clients et prospects. » indique Philippe Disconzi, Directeur de Participations chez Multicroissance, filiale de la Banque Populaire Occitane.

Symexo en quelques chiffres clés :

24 ans d’expérience

7 millions d’€ HT

80 salariés dont 45 au siège à Balma (agglomération toulousaine)

16 agences

+ de 15 000 postes infogérés dont 50% dans le secteur du médico-social

2 Cloud Center en propriétaire

À propos de Symexo :

Expert de la gestion quotidienne des parcs informatiques postes, serveurs et équipements réseaux, Symexo propose des services additionnels à celui de l’infogérance, notamment en Cloud et en téléphonie, au travers de sa filiale Symcall. Au travers de son réseau national de 16 agences - Toulouse, Angers, Beauvais, Cahors, Chalon-sur-Saône, Foix, Montpellier, Nantes, Niort, Paris, Poitiers - , Symexo accompagne sur le long terme les acteurs du monde du Médico-Social, les collectivités et les PME/PMI, dans le maintien en condition opérationnelle de leurs infrastructures ainsi que dans la définition et la mise en œuvre des évolutions. www.symexo.com

À propos de Multicroissance :

MULTICROISSANCE est une société de capital investissement régionale, filiale de la Banque Populaire Occitane. Les fonds gérés sont d’environ 100 millions d’euros pour accompagner les entreprises en situation de développement et de transmission. Depuis sa création en 1987, MULTICROISSANCE a accompagné 300 entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité. A ce jour, les investisseurs de Multicroissance développent un partenariat naturel de proximité auprès de 60 entreprises du Sud-Ouest de la France avec une approche d’actionnaire actif, sans intervention dans la gestion opérationnelle. MULTICROISSANCE est une société ayant opté pour le statut de SCR (société de capital-risque). À ce titre, elle investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les projets d’entreprise.

MULTICROISSANCE peut s’appuyer sur le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France pour financer les projets les plus ambitieux.