Castelsarrasin - Municipales 2026 : « Notre Priorité, C'est le Pouvoir d'Achat ! ». Entretien avec Julien Sueres

Les communistes de la section de Castelsarrasin ont récemment désigné Julien Sueres comme chef de file en vue des élections municipales de 2026. Stratégie, priorités politiques et perspectives. Entretien.

Question : Julien Sueres, vous avez été désigné chef de file des communistes pour les municipales de 2026 à Castelsarrasin. Quelle est votre ambition pour cette élection ?

Julien Sueres : Notre ambition est de porter la voix des travailleurs et de défendre leurs intérêts. C’est une position que revendique le PCF à Gauche. Nous voulons lancer le débat public le plus tôt possible sur les questions qui touchent le monde du travail, comme le pouvoir d’achat, le logement ou la santé, et proposer des solutions concrètes pour Castelsarrasin.

Vous parlez souvent du "monde du travail". Que ressentez-vous sur le terrain à Castelsarrasin ?

JS : Il y a un malaise profond et une colère parmi les travailleurs. Beaucoup travaillent dur mais ne parviennent plus à vivre dignement à cause de la crise du pouvoir d’achat. Ce sentiment de déclassement profite malheureusement à l’extrême droite, qui instrumentalise ces peurs sans apporter de vraies réponses.

Vous critiquez souvent la droite et l’extrême droite. Quel est leur rôle selon vous dans cette situation ?

JS : La droite et l’extrême droite soutiennent des politiques économiques qui ont déclassé le monde du travail depuis des années. Aujourd’hui, elles saturent le débat public avec des sujets comme l’immigration pour détourner l’attention des vrais problèmes : santé, éducation, salaires. Ce n’est pas une submersion migratoire qu’on observe, mais une obsession migratoire de leur part.

Quelles sont vos priorités pour Castelsarrasin si vous êtes élu ?

JS: Notre priorité, c’est le pouvoir d’achat. Nous voulons soutenir les habitants en agissant par exemple sur le logement, l’éducation et la santé. Par exemple, créer plus de logements abordables, baisser le prix des repas à l’école et développer un centre de santé pour répondre aux besoins des Castelsarrasinois.

Sur le logement, quel est votre plan pour Castelsarrasin ?

JS: Il faut construire et réhabiliter des logements, comme le projet de la caserne Banel, qui prévoit 160 nouveaux logements. Nous proposons aussi d’accompagner les petits propriétaires avec des conventions d’intermédiation sociale pour remettre des logements vacants sur le marché et d’encadrer les loyers pour sécuriser le pouvoir d’achat des locataires. Face à la forte demande, à la pénurie de logement et l’explosion du coût de location, il faut actionner tous les leviers. C’est également un sujet qui concerne le centre-ville et les commerçants. Pour redynamiser notre centre-ville, il faut permettre aux castelsarrasinois de pouvoir y habiter. Aujourd’hui cela reste difficile.

En matière d’éducation, quelles mesures concrètes proposez-vous ?

JS: Nous voulons baisser le prix des repas scolaires pour redonner du pouvoir d’achat aux familles et garantir un repas de qualité à chaque enfant. Nous réfléchissons aussi à fournir les fournitures scolaires et à supprimer les devoirs à la maison, pour réduire les inégalités entre les familles. Le temps périscolaire pourrait servir à faire faire les devoirs.

La santé est un sujet brûlant. Comment comptez-vous agir au niveau local ?

JS : La santé publique est une responsabilité de l’État, mais au niveau communal, nous soutenons évidemment la communauté de praticiens libéraux qui sont déjà en exercice. Mais nous soutenons aussi la création et le développement d’un centre de santé à Castelsarrasin. Cela permettrait de recruter des médecins salariés et de répondre aux besoins du territoire, en lien avec le conseil régional. Cela permet à la fois de répondre aux besoins d’une nouvelle génération de médecins généralistes, notamment des femmes, qui peuvent accéder à un contrat de travail soumis aux 35h, à des congés payés et libéré de la charge administrative. Cela répond aussi au besoin du territoire car le contrat de travail permet aussi de remettre en place des dispositifs tels que la permanence des soins le weekend ou les visites à domicile.

Certains vous reprochent de ne pas assez parler de sécurité. Quelle est votre position ?

JS: La sécurité est une compétence de l’État, pas des maires. Nous ne devons pas tomber dans le piège de la droite et de l’extrême droite qui hystérisent ce débat. Pour autant nous soutenons le droit à la tranquillité pour tous et à la sécurité. Nous soutenons en ce sens les initiatives telles que le développement d’une police rurale comme à Castelsarrasin. Pour autant nous préférons nous concentrer sur des priorités comme le pouvoir d’achat et les services publics, qui améliorent la vie des gens.

Un mot pour les habitants de Castelsarrasin ?

JS: Nous sommes là pour vous écouter et agir. Le travail doit permettre de vivre dignement, et c’est ce que nous défendrons avec force et honnêteté pour Castelsarrasin en 2026.