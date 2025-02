De l’avis général des professionnels de santé du bassin carcassonnais, de plus en plus d’adolescents sont confrontés à des problèmes d’isolement, de mal-être et d’addictions aux écrans. Certains, par manque de connaissance et de repères, s’exposent à des risques encore plus importants pour leur santé. Afin de leur présenter un panel de structures existantes sur le Carcassonnais, un Forum des Ados se tiendra le 7 mars prochain à Carcassonne. Cet événement, dont il s’agit de la 1ère édition, vise à apporter des réponses concrètes à une jeunesse très connectée, mais qui se pose encore de nombreuses questions. 350 jeunes sont attendus.

À l’initiative de ce forum, la Maison des Adolescents de l’Aude et la CPTS du Bassin Carcassonnais se mobilisent autour de cette journée qui, grâce à un partenariat robuste avec l’Éducation nationale ainsi qu’avec de nombreux acteurs locaux (associations culturelles, loisirs, santé, sport, Carcassonne Agglo, Mairie de Carcassonne, Département de l’Aude..), accueille le 7 mars prochain à l’Hôtel du Département de l’Aude (salle Gaston-Defferre), une dizaine de classes de collèges et lycées de Carcassonne et sa périphérie. 350 collégiens et lycéens âgés de 14 à 18 ans sont inscrits.

Bien-être, sexualité, importance d’une alimentation saine et équilibrée, effets pervers d’une sédentarité devenue chronique… Sur place, de nombreux stands et ateliers de prévention et d’information seront proposés au travers d’une approche ludique. « On n’est pas là pour les abreuver d’informations anxiogènes et les culpabiliser sur leurs habitudes de vie. Ce qu’on cherche, c’est à éveiller les consciences, à leur faire comprendre que leurs choix d’aujourd’hui font leur santé de demain », explique Anne Mandonnaud.

Anne Mandonnaud, présidente de la CPTS du Bassin Carcassonnais : « Cet évènement voit le jour car nous avons en collaboration avec la Maison Des Adolescents de l’Aude identifiés un besoin urgent d’information et de prévention auprès des jeunes et ados. Le développement d’actions de prévention territoriales fait partie intégrante de nos missions. D’autant plus que notre bassin de vie souffre d’un déficit de professionnels de santé, notamment de médecins, ce qui rend plus difficile la prise en charge de la population ».

Christelle Hortala, directrice de la Maison Des Adolescents de l’Aude : « Il nous semblait important d’offrir aux jeunes une vision quasi complète des ressources du territoire, afin qu’ils puissent se saisir de l’existant en s’appuyant sur des professionnels compétents. Aujourd’hui plus que jamais, les adolescents font face à des défis multiples : malêtre, questionnements sur l’identité, pressions sociales, harcèlement, addictions... À la Maison des Adolescents de l'Aude, nous sommes engagés aux côtés des jeunes, de leurs familles et des professionnels pour leur offrir un espace d’écoute, de soutien et d’accompagnement.»