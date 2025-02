Tarn et garonne - Donzac : les communistes du Tarn-et-Garonne mobilisés avec les agriculteurs

Face à la crise qui secoue le monde agricole, la section du Parti communiste français (PCF) de Castelsarrasin, Valence et Lomagne, accompagnée par les fédérations voisines du Gers et du Lot et Garonne, organise une rencontre publique le jeudi 20 mars 2025 à 19h à la salle "La Clé des Sources" de Donzac, dans le Tarn-et-Garonne. L’objectif sera d’échanger avec les agriculteurs, les citoyens et les élus pour trouver des solutions concrètes à une situation de plus en plus préoccupante.

Une agriculture en danger

Le Tarn-et-Garonne, terre agricole historique, n’échappe pas à la crise qui frappe le secteur. Exploitations familiales en difficulté, prix trop bas face à des couts élevées, concurrence déloyale des importations : les paysans peinent à s’en sortir. « Le modèle actuel profite aux multinationales au détriment des agriculteurs et de notre souveraineté alimentaire », déplore Maximilien Reynès Dupleix, secrétaire de section du PCF. « Sans nos paysans, c’est tout notre territoire qui risque de s’effondrer, la ruralité mérite mieux. »

Des propositions pour l’avenir

Le PCF ne vient pas les mains vides. Parmi les mesures avancées : des prix agricoles réglementés par l’État pour garantir une rémunération juste, une proposition de réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) en faveur des petites exploitations, un moratoire sur les accords de libre-échange, et la création d’un service public de l’eau. « Il faut protéger nos agriculteurs et construire une agriculture durable et souveraine », insiste Maximilien Reynès Dupleix.

Une soirée d’échanges avec des experts

Pour enrichir le débat, plusieurs figures du monde agricole et politique interviendront. Raymond Girardi, vice-président national du MODEF (Mouvement de défense des exploitants familiaux), Éric Cadoré, conseiller régional d’Occitanie et président de la commission eau et Rodolphe Portolès, conseiller régional du Tarn-et-Garonne.

Ouverte à tous, cette soirée sera un moment de dialogue et de mobilisation. « Nous appelons les agriculteurs, les citoyens et les élus à nous rejoindre pour construire ensemble une alternative à cette crise », insiste le PCF.