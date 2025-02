OCCITANIE - Des vacances pour tous : la Région renforce son engagement pour l'inclusion sociale

Dans un contexte budgétaire marqué par les restrictions imposées par l’État, la Région Occitanie réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion et de la solidarité. Vendredi dernier, la Commission Permanente du Conseil Régional a voté un soutien financier de 634 250 € pour permettre à des milliers d’enfants et de jeunes issus de familles modestes de partir en vacances en 2025.

Grâce à ce dispositif, des actions majeures comme « Premiers départs en vacances » porté par l’UNAT, « Sac Ados » de Vacances Ouvertes, ou encore les initiatives du Secours Populaire et de Vacances & Familles vont bénéficier d’un appui régional déterminant. Ce sont ainsi près de 19 613 habitants d’Occitanie, enfants et familles, qui pourront profiter d’un séjour hors de leur cadre habituel, souvent pour la première fois.

Ce dispositif permet également à plus d’une centaine d’enfants en situation de handicap d’accéder à des vacances adaptées à leurs besoins, en bénéficiant d’un accompagnement spécifique. Une avancée essentielle pour que chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, puisse vivre une expérience d’évasion et de découverte.

« Nous savons à quel point les vacances sont essentielles pour le développement des enfants et la cohésion des familles. Ce droit ne doit pas être réservé à une élite, et c’est pourquoi la Région Occitanie se mobilise pour garantir l’accès aux vacances au plus grand nombre », souligne Pierre Lacaze.

Face aux inégalités croissantes en matière de loisirs et de tourisme, la Région refuse de céder à la fatalité et maintient son cap en faveur d’un territoire plus juste. « Malgré un contexte budgétaire difficile, notre ambition reste intacte : faire de l’Occitanie une région où chacun, quel que soit son milieu d’origine ou sa situation, peut bénéficier de moments de respiration et d’évasion », ajoute Pierre Lacaze.

À travers ces actions, la Région Occitanie confirme sa volonté d’agir concrètement pour l’égalité des chances et l’épanouissement de sa jeunesse.